Svađe i plač na farmi: Ines povraćala, a Josip priznao da je zaljubljen

Tea, Gabriela i Ivanka odlučile su provocirati mladog farmera Josipa zezajući ga da je premršav. ''Tako ne izgleda pravi muškarac!'', rekla mu je Tea dodajući da se Josip ne obazire na njihove provokacije. ''U Josipu vidim slabost pa zato dolazimo na ideje da ga provociramo'', priznala je Tea, a Ivanka je rekla da bi se plašila Tee da je dečko.

Kod Dušana se u noćnom izlasku svađalo i plakalo, no izlazak je riješio većinu spornih pitanja, osim jednog - je li se Tajana s nekim poljubila? ''Mislim da je on bio ljubomoran na druge dečke'', komentirala je Dušana Sandra. ''Tajana je više obraćala pažnju na druge dečke i valjda zavodila okolo'', rekao je Dušan. ''Ja se nisam s nikim vucarala niti ljubila u drugim klubovima'', kazala je Tajana, a Gorana je komentirala da joj se ne sviđa Dušanovo ljubomorno ponašanje. Dušan im je odlučio prirediti piknik i pecanje, a Sandra je odmah komentirala da ne voli ni piknike ni ribu, prisjetivši se kada je u 9. sezoni upala u jezero kod farmera Hrvoja.

Valter je kod svojih dama pobudio znatiželju kada ih je posjeo u auto i odveo na izlet u nepoznato. Na kraju su stigle u adrenalinski park 'Glavani', što je Zoricu zateklo. ''Ja sam se iznenadila jer ovo nije moj tip zabave'', rekla je Zorica, koja se inače boji visine. Bahra se, pak, pohvalila da je sportski tip. ''Mene andrenalin podiže. Ja se neću predavati od svoje sportske sposobnosti'', pokušala je objasniti Zorici Bahra dodajući da se sportom bavila i u školi kada je s razredom išla u šumu 'šutati' stare kante. Bahra je uspješno prošla niži poligon, ali onda su morale visjeti sa 11 metara. Na kraju su to odlično podnijele Sandra i Bahra dok je Valter bio prestrašen, ali zbog svojih dama nije želio odustati.

Foto: RTL

''Meni se jako svidjelo. Prvo sam se pitala kako ću to podnijeti, ali fala Bogu, uspjelo je sve. Kud sam se ja u takvom slučaju našla i u tako atraktivnoj adrenalizmi, a Sandri sam zahvalna što mi je dala podršku'', objasnila je na svoj način Bahra. Za to vrijeme Valteru je pozlilo od visine. ''Ja sam očekivala da će Bahri pozliti, a ne njemu'', rekla je Sandra čudeći se kakav je to vatrogasac koji se boji visine. ''Nisam se nadao, bilo je naglo'', branio se Valter kasnije priznavši da je povraćao.

Na Hakijinoj farmi Nikolina je priznala da joj je Hakija seksi. ''Istina je, Hakija je seksi muškarčina i da Marijana malo sjaši, ja bih imala šanse''. ''Nikolina je rekla da bi dala sve da je on kresne'', izjavila je Marijana u kameru. ''Bilo je više ispada, izgovorila je u više navrata i smatram da je bila iskrena'', rekao je Hakija. ''Mislim da Hakija Nikolinu ne bi dotaknuo ni preko ograde'', nastavila je Marijana.

U Donjoj Jelenskoj, kod Mire, održano je branje kukuruza, a pobjednici Marijani pripao je ručak u kojem je uživao i Miro. ''Drago mi je da si ti pobijedila da se možemo više družiti'', rekao joj je Miro, a ručak je prošao u smijehu. ''Duhovit je Miro i ne uzimam mu za zlo'', komentirala je Marijana Miru. Nakon toga su se oboje, prvi put u životu, provozali u kočiji.

Iako su mu djevojke noć prije priredile noćnu moru umjesto sna, mladi Josip ipak ih je odlučio izvesti na konjičke igre u Sveti Ivan Zelinu. ''Gabriela ti ideš sa mnom u bijelu kočiju, a vi cure idete u crnu. Želim malo s Gabi popričati nasamo'', objasnio je Josip, a Tea nije skrivala razočaranje što nije nju poveo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U kočiji je Josip skupio hrabrosti i Gabrieli otkrio svoje osjećaje. ''Možda će ti to zvučati ludo, možda ćeš mi htjeti opaliti šamar, ali ja sam se zaljubio u tebe'', iskren je bio Josip, a Gabi se nasmijala. ''To što mi je priznao nije me iznenadilo jer sam jako sigurna u sebe'', rekla je Gabi, ali se Josipu ipak zahvalila na izjavi. ''Sviđam li se ja tebi?'', upitao ju je Josip. ''Možda baš i ne. Očekivala sam da si više macho i muškarac'', rekla mu je njegova zlatna djevojka. ''Ti si drugačija od ostalih cura, a i nisam ti rekao da sam oduvijek bio slab na plavuše'', rekao joj je i odmah pitao što joj se sviđa na njemu. ''Iskreno, ne znam. Mislila sam da će mi se svidjeti tvoj humor jer si rekao da si smiješan. I puno se ja smijem, ali svojim forama, ne toliko tvojim'', iskrena je bila Gabi.

Dušan je djevojke odveo u ribolov na Unu. ''U mojim Šodolovcima nema glista, nikad to nisam vidjela'', komentirala je Gorana, što ostali nisu mogli vjerovati.

Kod Hakije je, pak, Ines mučila migrena zbog koje je povraćala, a Marijana joj je priskočila u pomoć. ''Marijana mi je pomogla, a naš Hakija nije ni trepnuo. Niti je došao pitati šta mi je, niti jesam li dobro'', rekla je Ines. ''Tri puta sam kucao na njena vrata i kad sam otvorio, ona je ležala, mislio sam da spava. Četvrti put sam odlučio pitati je u čemu je problem. Mislim da je to njezin način manipulacije, ali to više govori o njezinom karakteru nego o mom'', zaključio je Hakija.

U Bujama je Valter svoje djevojke odveo u vinograd. ''Tu dođem kad sam ljut da se opustim i smirim živce'', otkrio im je Valter. Cure su ga upitale zašto je ljut, a on im je objasnio da mora razmisliti koja od njih mora otići doma. Prije izbacivanja Zorica je saznala da je postala baka, dobila je unučića pa se rasplakala od sreće!

Dok su Miro i Marijana uživali u četiri oka, Irena i Tatjana ispitale su farmerovu mamu što misli o Marijani, a kada im je rekla da nije baš zadovoljna sinovim izborom, djevojke su počele plesati od sreće. ''Ona bi pjevala, ali znam i ja pjevati, treba netko i delati!'', rekla je Mirina mama te dodala da joj se najviše sviđa Tatjana jer rano ustaje i vrijedna je. ''Ove dvije su malo pospane'', komentirala je Irenu i Marijanu.