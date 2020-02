Sara iz 'Života na vagi' više nije plavuša, ima novu frizuru

Bivša natjecateljica showa "Život na vagi" Sara Sitarić odlučila se na promjenu izgleda. Duže vrijeme Sara je bila plavuša i sada

je postala brineta.

- Ostaci farbe na čelu i osmjeh na licu!!! Možemo u nove pobjede! - napisala je Sara uz fotografiju na kojoj je pokazala svoju novu frizuru. Javila joj se odmah i bivša kolegica iz showa Marijana Džolić i napisala predivan komentar:

- Plavuša-crnka.....sve dobro al najbitnije što ti je duša lijepa. Svi Sarini prijatelji su pohvalili njezin izgled. Osim što je zahvaljujući showu skinula višak kilograma Sara se i zaljubila u natjecatelja Marina Marušića s kojim je još u vezi.

Pogledajte koji parovi su u showu "Ljubav je na selu" pronašli i ljubav

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sve vrijeme me bodrio i bio uz mene, motivirao me. Kad bi mi nedostajali moji prijatelji i obitelj, dva ili tri sata bi pričao sa mnom i nasmijavao me da mi prođe vrijeme i da se oraspoložim. I počela sam jako cijeniti to što čini za mene, nekako mi je baš prirastao srcu - opisala je Sara kako se iz prijateljstva razvila njihova ljubav. Dodala je kako ju je privukla Marinova dobronamjernost, suosjećanje i spontanost.

Foto: Instagram