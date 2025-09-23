Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ELVIS SRŠEN I SAŠA ANTIĆ

Suradnja dvojice glazbenika: Spot krase vizure Trogira i Kaštela, domaća hrana, čaša vina i cameo legenda Ričard

Elvis Sršen i Saša Antić
Foto: Slaven Jurić
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 18:22

Sa Sašom Antićem pjesma je dobila dodatni sloj, jer upravo Saša svojim rap rimama i vokalnim nijansama balansira između splitskog betona i otočkog kamena. Ovaj spoj blues‑osjećaja i urbane poezije revitalizira priču o životu na otoku, ali iz perspektive koja nikada ne idealizira, nego osjeća - kroz humor, smijeh i melankoliju koja se javlja kad vrijeme zahladi, a dani postanu kraći

Iz kreativne radionice funk glazbenika, Elvisa Sršena, dolazi novi jesenski singl ''Izili Miši''. Pjesma interpretira atmosferu života na otoku izvan turističkog sjaja, pri čemu mirisi pancete, pomidora, kapule i vina nisu samo dekor, nego dio svakodnevice koja oblikuje stihove i ritam. Elvis Sršen i Saša Antić iz popularnog splitskog benda TBF udružili su snage kako bi otočku svakodnevicu pretočili u glazbeni okvir kojega obilježava blues. Ideja je nastala spontano, usred pauze između dvije svirke, dok su Elvis i njegov suradnik Dado Rakić čekajući trajekt, u šali bacali rime. Neke od tih rima Elvis je zapisao, a kasnije, kopajući po starim bilješkama, naišao na te fragmente - mješavinu ironije i topline, nešto sasvim drugačije od njegove dotadašnje prakse. To ga je potaknulo da upravo iz tog sirovog materijala složi demo, ne očekujući puno, ali osjećajući da je pronašao nešto autentično.

„Znam da zvuči kao klišej, ali pjesma je nastala sasvim slučajno. U mobitelu sam našao bilješke stare 7-8 godina i tek kasnije se sjetio da smo ih Dado Rakić i ja smišljali iz zezancije dok smo zapeli na otoku čekajući trajekt usred ljetne gužve. Tih par rima ostalo je zaboravljeno sve do nedavno, kad su mi iz njih same krenule iskakati ideje. Demo sam složio isti dan i odmah ga poslao Saši - svidio mu se na prvu. Ubrzo je došao u Zagreb, a jedno večernje druženje u mom studiju donijelo nam je gotovu pjesmu.” - rekao je Elvis.

Sa Sašom Antićem pjesma je dobila dodatni sloj, jer upravo Saša svojim rap rimama i vokalnim nijansama balansira između splitskog betona i otočkog kamena. Ovaj spoj blues‑osjećaja i urbane poezije revitalizira priču o životu na otoku, ali iz perspektive koja nikada ne idealizira, nego osjeća - kroz humor, smijeh i melankoliju koja se javlja kad vrijeme zahladi, a dani postanu kraći.

''Elvis i ja znamo se sto godina, družili smo se često po svirkama i veže nas sličan glazbeni senzibilitet. Radna verzija pjesme svidjela mi se na prvu, duhovita je, životna i vrlo brzo smo je dovršili s guštom. Na snimanju spota sjajno smo se zafrkavali, kamera je to odlično uhvatila. Jako sam sretan i ponosan šta možemo publici predstavit ovu pjesmu.'' – nadodao je Saša.

Spot koji prati pjesmu sniman je u Trogiru i Kaštelima, mjestima koja kroz kamen, more i uske ulice dočaravaju otočki ambijent. Vizualna priča putuje od pustih riva u zalasku sunca do kamenih uličica ispunjenih tišinom poslije sezone. Snimanje je bilo opušteno, s vinskom čašom i domaćom hranom, što se odražava u atmosferi. Svatko uključen u proces osjećao se dijelom jedne priče koja nije forsirana, nego uprošćena, ali snažno stvarna. Kraj pjesme donosi nježnu zezanciju i glasnu poruku legendarnog Ričarda, što referencira bliskost i nostalgiju prema onome što je glazba nekada značila - priču, zajedništvo, život.

Elvis Sršen je multi instrumentalist koji donosi spoj različitih žanrova, od rocka i funka do soula i popa, balansirajući između nostalgičnih uzora i vlastite pripovjedne, emotivne autentičnosti.. Određeno vrijeme koristio je glazbeni pseudonim NoA, ali posljednjih godina stvara pod vlastitim imenom. Jedan od značajnijih trenutaka u njegovoj karijeri bila je suradnja s članovima The New Power Generation, pratećeg benda legendarnog Princea. Bubnjar Michael Bland i basist Sonny Thompson s Elvisom Sršenom su surađivali na pjesmama ''Sve što želim“ i ''Okovi''. Njegov prvi solo album Iluzija predstavlja zaokret u smislu iskustva i suverenosti, Elvis je sam pisao glazbu, producirao, svirao instrumente, birajući da ne forsira trendove, nego da izgradi zvuk koji mu je blizak.

Sjećate li se njega? Spasio je život Tuđmanu kojeg se 1990. spremao likvidirati Arkan
Ključne riječi
showbiz saša antić Elvis Sršen

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nina Badrić nastupila na 90. Zlatnoj igli
Video sadržaj
KONCERTI OVE JESENI

Nina Badrić u Lisinskom, Split u ritmu popa i trapa, a u Gradski vrt stiže Bajaga

Koncertna jesen ne može proći bez domaće glazbene dive, Nine Badrić. Nakon što je koncert zakazan za 22. listopada u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu rasprodan u rekordnom roku, zbog velikog interesa publike otvoren je i novi termin – 19. studenoga. Nina, koja je svojim hitovima poput "Čarobno jutro", "Rekao si", "Takvi kao ti", "Dodiri od stakla", "Dani i godine" te brojnim drugim osvojila srca obožavatelja svih generacija, sada će te pjesme izvoditi u novom, akustičnom ruhu.

4
BIVŠA KANDIDATKINJA

Liječnica iz 'Braka na prvu' objavila gnjusne komentare koje joj pišu pratitelji: 'Nisi ti doktorica, nego sponzoruša'

Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Petra je objavila seriju fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha, ali ne zbog glamuroznih izdanja na koja su navikli, već zbog sirove i bolne iskrenosti. Podijelila je stvarne, gnjusne i duboko uvredljive komentare koje je dobivala tijekom godina, pokazujući tamnu stranu javnog života i interneta.

Silvija Mutić
Video sadržaj
ISKRENI STATUS

Silvija iz 'Braka na prvu' progovorila o nasilju kojeg je doživjela: 'Dok god mislite kako je to normalno, bit će ga još više'

Čim sam javno progovorila o plaći i napojnicama koje zaradim kao stjuardesa na jahti, ispod članaka krenuli su uvredljivi komentari, čak 90% komentara bilo je takvo. Mahom od muškaraca, koji tekst nisu ni pročitali, nego čim vide da je žena samostalna i zarađuje više od njih, i to još na jahti, odmah kreću s vrijeđanjem, pogrdnim nazivima i raznim teorijama, napisala je Silvija

Učitaj još