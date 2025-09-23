Suradnja dvojice glazbenika: Spot krase vizure Trogira i Kaštela, domaća hrana, čaša vina i cameo legenda Ričard

Iz kreativne radionice funk glazbenika, Elvisa Sršena, dolazi novi jesenski singl ''Izili Miši''. Pjesma interpretira atmosferu života na otoku izvan turističkog sjaja, pri čemu mirisi pancete, pomidora, kapule i vina nisu samo dekor, nego dio svakodnevice koja oblikuje stihove i ritam. Elvis Sršen i Saša Antić iz popularnog splitskog benda TBF udružili su snage kako bi otočku svakodnevicu pretočili u glazbeni okvir kojega obilježava blues. Ideja je nastala spontano, usred pauze između dvije svirke, dok su Elvis i njegov suradnik Dado Rakić čekajući trajekt, u šali bacali rime. Neke od tih rima Elvis je zapisao, a kasnije, kopajući po starim bilješkama, naišao na te fragmente - mješavinu ironije i topline, nešto sasvim drugačije od njegove dotadašnje prakse. To ga je potaknulo da upravo iz tog sirovog materijala složi demo, ne očekujući puno, ali osjećajući da je pronašao nešto autentično.

„Znam da zvuči kao klišej, ali pjesma je nastala sasvim slučajno. U mobitelu sam našao bilješke stare 7-8 godina i tek kasnije se sjetio da smo ih Dado Rakić i ja smišljali iz zezancije dok smo zapeli na otoku čekajući trajekt usred ljetne gužve. Tih par rima ostalo je zaboravljeno sve do nedavno, kad su mi iz njih same krenule iskakati ideje. Demo sam složio isti dan i odmah ga poslao Saši - svidio mu se na prvu. Ubrzo je došao u Zagreb, a jedno večernje druženje u mom studiju donijelo nam je gotovu pjesmu.” - rekao je Elvis.

Sa Sašom Antićem pjesma je dobila dodatni sloj, jer upravo Saša svojim rap rimama i vokalnim nijansama balansira između splitskog betona i otočkog kamena. Ovaj spoj blues‑osjećaja i urbane poezije revitalizira priču o životu na otoku, ali iz perspektive koja nikada ne idealizira, nego osjeća - kroz humor, smijeh i melankoliju koja se javlja kad vrijeme zahladi, a dani postanu kraći.

''Elvis i ja znamo se sto godina, družili smo se često po svirkama i veže nas sličan glazbeni senzibilitet. Radna verzija pjesme svidjela mi se na prvu, duhovita je, životna i vrlo brzo smo je dovršili s guštom. Na snimanju spota sjajno smo se zafrkavali, kamera je to odlično uhvatila. Jako sam sretan i ponosan šta možemo publici predstavit ovu pjesmu.'' – nadodao je Saša.

Spot koji prati pjesmu sniman je u Trogiru i Kaštelima, mjestima koja kroz kamen, more i uske ulice dočaravaju otočki ambijent. Vizualna priča putuje od pustih riva u zalasku sunca do kamenih uličica ispunjenih tišinom poslije sezone. Snimanje je bilo opušteno, s vinskom čašom i domaćom hranom, što se odražava u atmosferi. Svatko uključen u proces osjećao se dijelom jedne priče koja nije forsirana, nego uprošćena, ali snažno stvarna. Kraj pjesme donosi nježnu zezanciju i glasnu poruku legendarnog Ričarda, što referencira bliskost i nostalgiju prema onome što je glazba nekada značila - priču, zajedništvo, život.

Elvis Sršen je multi instrumentalist koji donosi spoj različitih žanrova, od rocka i funka do soula i popa, balansirajući između nostalgičnih uzora i vlastite pripovjedne, emotivne autentičnosti.. Određeno vrijeme koristio je glazbeni pseudonim NoA, ali posljednjih godina stvara pod vlastitim imenom. Jedan od značajnijih trenutaka u njegovoj karijeri bila je suradnja s članovima The New Power Generation, pratećeg benda legendarnog Princea. Bubnjar Michael Bland i basist Sonny Thompson s Elvisom Sršenom su surađivali na pjesmama ''Sve što želim“ i ''Okovi''. Njegov prvi solo album Iluzija predstavlja zaokret u smislu iskustva i suverenosti, Elvis je sam pisao glazbu, producirao, svirao instrumente, birajući da ne forsira trendove, nego da izgradi zvuk koji mu je blizak.