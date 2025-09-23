Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: 'Sve me boli od tuge. Zadnjih mjesec dana bilo je teško'

Pjevačica Jelena Rozga objavila je bolnu vijest na svom Instagram profilu. Svojim pratiteljima je priopćila da je preminuo njezin kućni ljubimac, psić Ringo Starr, koji je bio uz nju više od deset godina. Emotivnim riječima i fotografijama njihovih zajedničkih trenutaka oprostila se od svojeg vjernog četveronožnog prijatelja.

''Zlatni moj dječače... Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati psića, ali ti si u toj košari sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao, Ringiću moj. Promijenio si mi život, obogatio ga i uvijek me dočekivao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca... Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kad sam pakirala veliki kofer — što je značilo da odlazim na više dana — jer si znao da ću ti se uvijek vratiti. To ti je bilo važno. I meni, to znaš... Zadnjih mjesec dana bilo je teško; borio si se da me još jedan dan razveseliš, jer si to radio cijeli svoj život... ali si se umorio i morao si ići spavati" napisala je i nastavila:

"Zaspao si tamo gdje najviše voliš — u svom domu, u mom naručju, ljubeći me... Moja najveća ljubavi, sada trči veseo; jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj. Fališ mi, sve me boli od tuge... Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te, R. Ringo Starr 26.11.2011. – 20.09.2025.'', zaključila je Rozga.

Naša pjevačica Jelena Rozga nedavno je pjevala u Crnoj Gori, a nakon nastupa novinarima je potvrdila da je ponovno u sretnoj vezi s glazbenikom Ivanom Huljićem. Iako su vijest prvi otkrili njezini susjedi, pjevačica im ne zamjera, no ističe kako privatni život voli čuvati za sebe. - Možda bih i ja rekla da sam vidjela nekoga. Nismo se mi krili. Samo ja ne volim privatno pričati o tome, volim to čuvati samo za sebe, volim živjeti što mirnije. Ne volim stalno iskakati, nikad nisam bila takva i već 30 godina funkcioniram tako pa to ne bih htjela mijenjati. Naša ljubav je uvijek bila tu, duboko u srcu. Samo su neke druge okolnosti bile prisutne pa smo se razdvojili, a sada smo ponovno zajedno i nikad sretniji - izjavila je za srpski Blic. Želja za privatnošću odražava se i na njezin svakodnevni život, koji provodi opušteno, bez šminke, daleko od svjetala pozornice.

Iako svadbena zvona još nisu na vidiku, pjevačica mašta o jednoj posebnoj vjenčanici – onoj koju potpisuje Vivienne Westwood, a koju je nosila Carrie Bradshaw. - To je jedna od najljepših vjenčanica koje sam vidjela. Međutim, ona nije bila sretna pa sam pomislila, neću onda ni ja - našalila se. Obnovljena romansa s Ivanom nije promijenila njezin profesionalni odnos s njegovim ocem, Tončijem Huljićem, s kojim surađuje već tri desetljeća.

- S Tončijem se ništa nije promijenilo, i dalje jednako surađujemo. Jedino što sada dok ručamo pričamo o pjesmama i na licu mjesta prolazimo kroz tekst - istaknula je, dodavši: - Ne zove me snaha, nego samo Jelena - kazala je uz osmijeh Rozga. Njezina profesionalnost i disciplina potječu iz ruske baletne škole, a ta disciplina vidljiva je i u brizi o izgledu. - Nisam opterećena kada netko napiše nešto ružno o mojim nogama, one su prave baletne. To je posljedica 12 godina baleta. Bitno je da se dobro osjećam u svojoj koži, a što će netko prokomentirati, to mi nije važno. Njegujem se i oduvijek jako pazim na svoju kožu. Ne idem na sunce već gotovo 20 godina, iako bih voljela dobiti malo tena, sa svojom svijetlom kožom to ne smijem. Odmah izgorim i onda me peče i nastaju problemi - priznala je.

Kada je riječ o estetskim korekcijama, Rozga zagovara umjerenost. Posebno je kritična prema trendu pretjerano uvećanih usana. - Kada vidim prelijepe djevojke s divnim crtama lica, ne razumijem zašto se unište. Mogu reći, ne da nije lijepo, nego da je nakaradno. Stvarno ne trebaju biti kao ona cura s Instagrama koju vide, lijepe su prirodno i ne trebaju se uništavati", zaključila je glazbena zvijezda.