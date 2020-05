Supruga našeg boksača zbog maltretiranja na noge diže i policiju: 'Znam o kome se radi'

Petra Božić, supruga našeg bivšeg boksačkog prvaka Stjepana ovih se dana na Instagramu susrela sa zlobnim komentarima pratiteljice koja ju je napala ispod benigne obiteljske fotografije s odmora u Crikvenici. Napisala joj je kako je "preloše za bivšeg šampiona da se s obitelji potuca po rupčagama, te da je prejadno za nju da glumi sreću". Petra nam je kazala kako se s takvim komentarima na društvenim mrežama susreće godinama.

- Ako ćemo iskreno, ovo je čak bila i blaža varijanta onog čime me dotična osoba redovito časti. Prije me je to jako boljelo, ali s vremenom sam očvrsnula i shvatila da takvim komentarima osoba govori sve o sebi, a ništa o meni. Nije bitno šta se priča, nego tko priča. Sloboda govora i društvene mreže se danas redovito zloupotrebljavaju tako da se bez ikakvog razloga i opravdanja ljude maltretira na najgori mogući način - kazala je Božić koja je uvjerena da svi ti komentari dolaze od iste osobe.

- Strukture rečenica i način izražavanja ukazuju da se radi o istoj osobi i da je to bazirano na osobnom nivou. Poprilično sam uvjerena da znam o kome se radi. To je jedna jako tužna priča kojoj će nadam se uskoro doći kraj. Dgo sam odbijala obratiti se nadležnim institucijama, ali ovaj put ćemo se obratiti odvjetniku i policiji. Straši me činjenica koliko daleko netko ide da bi me povrijedio i godinama ne staje. Voljela bihsaznati, odnosno potvrditi o kome se radi i sjesti s tom osobom da vidim u čemu je problem - kaže Petra i dodaje kako joj je suprug kazao da se s budalama ne raspravlja jer je to bitka koju ne može dobiti.

Ljubavna priča Petre i Stjepana počela je prije dvije godine, nakon jednog komentara na Facebooku. Iza njega su dva braka, s Angelinom Božić ima dvoje djece, a s Petrom Kranjčec jedno dok ona iz braka s nogometašem Patriceom Kwedijem ima sina Lucasa. zajedno su roditelji male Emme Katarine, koja ima pet mjeseci.

- Ja ništa nisam znala o njemu osim da je malo boksao.Niti pratim sport, niti tračeve. Vagala sam da li prihvatiti njegov poziv na kavu ili ne, ali me prijateljica koja ga poznaje uvjerila da je čovjek na mjestu. Prva kava je trajala oko 7 sati, a ja sam već na samom početku te kave znala da ću se udati za njega. Cijeli život sam čekala nešto i konačno dočekala.

Ispričao mi je svoju životnu priču u kratkim crtama, ali nije bila stvar u tome šta je rekao nego u tome koliko me slušao. On koji ne pamti ništa, je zapamtio svaku moju riječ. Čim je čuo da volim kazalište, nazvao je Tarika Filipovića i Renea Bitorajca da nam rezerviraju karte za svoju predstavu u Kerempuhu. Iako sam ju pogledala više puta, veselila sam joj se kao da je prvi put. Od te kave nije prestao okretati nebo i zemlju da me usreći. Pa kad mi je dotična “Ivana Horvat” napisala da mi nije u stanju priuštiti niti osrednji odmor i ljetovanje, samo sam se nasmijala. Nisam se udala za njega zato da mi se kupuju skupe torbice i putovanja u hotele od 5 zvjezdica, kupovala sam i putovala na svoj račun davno prije nego što sam njega upoznala. Nisam mislila da je pun ko brod, znala sam jako dobro da živi kao i većina Hrvata, od plaće do plaće. Ali ta njegova energija, ta briga, poštovanje i ljubav koju mi je pružao od prvog dana. To nikad prije nisam doživjela. Bez torbica i luksuznih putovanja mogu, bez njega ne mogu - kaže Petra i dodaje da je Stjepan divan otac, te da je osvojila njegova dobrota.

- Ljudi vole zbrajati i oduzimati naše brakove i djecu, ali ja ne volim medju njima raditi nikakvu razliku. Volim njegovu djecu kao da su moja, baš kao i on mog Lucasa. a Emma je mezimica cijele obitelji. To se dijete samo smije, a ima i zašto. Uz toliko ljubavi i pažnje bi svatko procvao. Svaki dan nestrpljivo čeka da se Stjepan vrati sa posla i kada ga ugleda na vratima, kao da je ugledala sunce. Ljubav izmedju tate i kćeri je stvarno posebna priča. Iako jako puno radi, Stjepan se snalazi i u kućanskim poslovima, ja kuham, ali on pomaže oko svega drugog. Pegla, pere sudje, usisava, presvlači pelene, razvaža djecu po aktivnostima. Čak me u trudnoći kada mi je postalo preteško, depilirao i lakirao mi nokte. Velika mi je podrška u svemu i ja se trudim biti podrška njemu - kazala je Petra i dodala da im je njihova Emma Katarina najveća sreća.

- Nakon teške trudnoće, te puno straha i brige, stigao je naš melem za dušu. Svi ju obožavamo, djeca pogotovo. Meni je srca kao kuća kad ih vidim kako skaču oko nje. Godi mi porodiljni i obiteljski život, te ga ne bi mijenjala za ništa na svijetu - zaključila je Božić.