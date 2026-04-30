Naša legendarna pjevačica prisjetila se jednog dramatičnog nastupa: 'Završila sam na hitnoj'

Legendarna pjevačica prisjetila se ranih dana svoje karijere u Grupi More, podijelivši dosad nepoznate informacije o trijumfu na Splitskom festivalu 1975. godine, događaju koji joj je trajno obilježio životni put. Iako danas uživa status jedne od najistaknutijih figura hrvatske estrade, prvi koraci Meri Cetinić bili su ispunjeni golemom napetošću, pa i fizičkim tegobama.

Premda je njezina izvedba djelovala savršeno, dolazak na pozornicu bio je popraćen velikim poteškoćama. Meri je priznala kako je snažan stres zbog prvog velikog nastupa ostavio traga na njezinom tijelu. ''To jutro prije nastupa sam morala otići na Hitnu pomoć, jer sam se od treme i uzbuđenja sva bila osula'', priznala je pjevačica.

Uz zdravstvene probleme, Meri se našla i usred modne drame. Kako se u to doba po svečanu odjeću putovalo u Trst, i ona je osigurala elegantnu svjetloplavu haljinu. Međutim, njezinu je zamisao promijenio čuveni redatelj Anton Marti. ''Marti je procijenio da svjetloplava haljina neće dobro izgledati u televizijskom prijenosu finala. Na brzinu sam našla i obukla bijelu haljinu od prijateljice'', otkrila je Meri.

Usprkos reakciji tijela na stres, odlasku liječniku i improviziranoj garderobi, te je sudbonosne večeri započela njezina velika karijera. Skladba Slobodana Momčila Kovačevića 'Gdje god da pođeš' u trenu je postala antologijska. ''Ispalo je na kraju sve dobro, dobili smo 1. nagradu stručnog žirija i ja nagradu za najbolju žensku interpretaciju'', zaključila je Cetinić.