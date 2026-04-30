Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RANI DANI

Naša legendarna pjevačica prisjetila se jednog dramatičnog nastupa: 'Završila sam na hitnoj'

Split: Fotografije iz privatnog albuma pjeva?ice Meri Cetini?
Foto: Privatni arhiv/POSEBNA PONUDA
VL
Autor
Vecernji.hr
30.04.2026.
u 18:00

Premda je njezina izvedba djelovala savršeno, dolazak na pozornicu bio je popraćen velikim poteškoćama. Meri Cetinić je priznala kako je snažan stres zbog prvog velikog nastupa ostavio traga na njezinom tijelu

Legendarna pjevačica prisjetila se ranih dana svoje karijere u Grupi More, podijelivši dosad nepoznate informacije o trijumfu na Splitskom festivalu 1975. godine, događaju koji joj je trajno obilježio životni put. Iako danas uživa status jedne od najistaknutijih figura hrvatske estrade, prvi koraci Meri Cetinić bili su ispunjeni golemom napetošću, pa i fizičkim tegobama.

Premda je njezina izvedba djelovala savršeno, dolazak na pozornicu bio je popraćen velikim poteškoćama. Meri je priznala kako je snažan stres zbog prvog velikog nastupa ostavio traga na njezinom tijelu. ''To jutro prije nastupa sam morala otići na Hitnu pomoć, jer sam se od treme i uzbuđenja sva bila osula'', priznala je pjevačica.

Uz zdravstvene probleme, Meri se našla i usred modne drame. Kako se u to doba po svečanu odjeću putovalo u Trst, i ona je osigurala elegantnu svjetloplavu haljinu. Međutim, njezinu je zamisao promijenio čuveni redatelj Anton Marti. ''Marti je procijenio da svjetloplava haljina neće dobro izgledati u televizijskom prijenosu finala. Na brzinu sam našla i obukla bijelu haljinu od prijateljice'', otkrila je Meri.

Usprkos reakciji tijela na stres, odlasku liječniku i improviziranoj garderobi, te je sudbonosne večeri započela njezina velika karijera. Skladba Slobodana Momčila Kovačevića 'Gdje god da pođeš' u trenu je postala antologijska. ''Ispalo je na kraju sve dobro, dobili smo 1. nagradu stručnog žirija i ja nagradu za najbolju žensku interpretaciju'', zaključila je Cetinić.

Ključne riječi
grupa More festival nastup glazbenica meri cetinić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Glumci Pero i Filip Juričić
Video sadržaj
ODLAZI U MIROVINU

Znate li da naš poznati glumac ima slavnog oca? Evo tko je on

Uz bogatu karijeru, Pero je poznat i kao otac Filipa Juričića, jednog od najistaknutijih glumaca mlađe generacije. Filip je nastavio očevim putem, a njihova je povezanost često isticana kao primjer snažnog obiteljskog i profesionalnog nasljeđa. Tijekom godina otac i sin su imali priliku i profesionalno surađivati, što svjedoči o dubokoj strasti prema glumi koja se prenosi s koljena na koljeno

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!