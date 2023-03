Striptizeta potpuno okrenula život: Ugasila OnlyFans, moli se Bogu, smanjuje stražnjicu, grudi i usne

Nekadašnju striptizetu, modela i reality zvijezdu Blac Chynu (34) mnogi su upoznali u jednoj od najpoznatijih reality emisija "Keeping Up With The Kardashians" kao partnericu i zaručnicu Roba Kardashiana (36). Chyna i Rob Kardashian počeli su izlaziti u siječnju 2016. godine, a nakon samo tri mjeseca su se i zaručili, objavivši vijest na svojim Instagram profilima. Mjesec dana nakon otkrili su da čekaju svoje prvo dijete, a Dream Renée Kardashian je na svijet došla 10. studenog te godine. Međutim, ljubav im nije puno potrajala pa su prekinuli zaruke već u prosincu.

Inače, njih dvoje imali su i svoj reality show nazvan "Rob&Chyna" koji je izdržao samo jednu sezonu. Počeo se prikazivati u rujnu, a završio je u prosincu nakon njihova razlaza.Međutim, u "Keeping Up With The Kardashians" izazvala je pravu dramu kada je tužila cijelu obitelj Kardashian da ju žele uništiti te da je zbog njih ukinut njezin reality. U optužbi se navodi da su Kardashianovi iskoristili svoju slavu, bogatstvo i moć kako bi joj se osvetili. Međutim, Rob joj je uzvratio optužbama da ona iskoristila njega i njegovu obitelj kako bi dobila moć, slavu i novac.

No, čini se kako je odlučila okrenuti novi list u svom životu i posvetiti se vjeri. Odustala je od svog računa na OnlyFansu, smanjila stražnjicu i grudi, a sada je uklonila i filere s lica. Inače, na svom kanalu na OnlyFansu zaradila je čak 240 milijuna dolara 2021. godine, a sve objavljujući erotske snimke i fotografije. Časopis The Richest piše kako je u početku naplaćivala pretplatnicima 10 dolara mjesečno, no vrlo brzo je počela zarađivati i 20 milijuna dolara mjesečno. Počela je naplaćivati pretplatu od 50 dolara mjesečno, nudila je tromjesečni paket za 127,50 dolara i cjelogodišnji za 450 dolara.

- Više nisam na OnlyFansu. Od sada mijenjam sve na sebi - ispričala je Chyna koja sad misli da vrijedi puno više od toga. Kako je objasnila, želi biti najbolji mogući primjer svojoj djeci, 6-godišnjoj Dream Kardashian i 10-godišnjem sinu Kingu Cairu Stevensonu kojeg je dobila u vezi s reperom Tygom, koji je bio tri godine u vezi s poznatom Kylie Jenner (25).

Uklanjanje filera s lica dokumentirala je u videu podijeljenom na Instagramu prošlih dana.

- Rješavam se filera s obraza i čeljusti jer je već stvarno dosta - napisala je reality zvijezda koja se sada odlučila riješiti i filera s usana.

- Snimit ću sve. Potražila sam neke stvari i jedina negativna stvar u vezi otapala je što samo jako peče. Čak se ne brinem zbog toga, samo se želim riješiti filera, rekla je Blac Chyna koja je bila šokirana koliko su joj oni ustvari promijenili lice.

- Spremna sam vratiti se Angeli. Osjećam se kao da sam prerasla Blac Chynu i da je vrijeme za promjenu - objasnila je Chyna, pravog imena Angela Renée White.

Uklonila je i filere u obrazima, a liječnik joj je za to morao koristiti kateter kako bi mogao zahvatiti cijelo područje samo jednim ubrizgavanjem. Iako u početku nije osjećala nikakav pritisak, kada je otapalo počelo djelovati, s pratiteljima je u videu podijelila da je osjetila žarenje u obrazima. Priznala je da nema ništa protiv filera, ali da to više nije za nju.

Prethodno je priznala da je imala četiri operacije grudi, liposukciju i povećanje stražnjice.

- Želim da svi budete dio moga putovanja koje mi mijenja život. Smanjila sam grudi i stražnjicu. Svi vi imate moć izliječiti svoj život i to trebate znati - zaključila je u jednom od videa.

VIDEO Zaručio se Gospodin Savršeni Mijo Matić