Strani mediji pišu kako se sprema Live Aid za Ukrajinu: 'Ovo će biti velika stvar'

Strani mediji pišu o tome kako se priprema koncert za pomoć Ukrajini. Naime, ovog ljeta trebao bi se održati veliki Live Aid koncert za pomoć Ukrajini i žrtvama ruske agresije. The Sun piše kako se planira da koncert bude 24. lipnja na Wembleyju, kao potpora ukrajinskom narodu, a cilj je „izvršiti dodatni pritisak na Vladimira Putina".

- Ovo će biti velika stvar. Nastupat će najbolji glazbenici popularni u cijelom svijetu. To je nešto što ljudi žele napraviti već neko vrijeme, ali sada smo odredili vrijeme i mjesto. Već smo uputili pozive najvećim glazbenim zvijezdama, ali svjesni smo da zbog gustog rasporeda i ovako naglog poziva, možda neće moći doći svi – rekla je upućena osoba za ovaj medij. Navodi se i kako su pozive dobili Rolling Stones, U2, Adele, Paul McCartney, Pink, Noel Gallagher, Florence and The Machine i još mnogi drugi.

- Optimistični smo oko ovog koncerta jer su mnogi već pristali nastupati. Ovo će biti odlična prilika za bendove koji su politički aktivni i imaju antiratni stav, poput U2-a, da dodatno ukažu na situaciju u Ukrajini. Ovako veliki koncert sigurno može staviti dodatni pritisak na Ruse i Putina – rekla je osoba i onda istaknula mogući problem.

- Jedini problem mogao bi biti to što se Live Aid preklapa s festivalom u Glastonburyju, gdje će nastupati brojna velika imena - naglasio je, a Live Aid će navodno sličiti onom iz 1985. godine, kada se prikupljao novac za žrtve gladi u Etiopiji.

Tada su održana dva koncerta i to istog dana. Jedan je bio u Londonu, a drugi u Philadelphiji. Ukupno je prisustvovalo oko 180.000 ljudi. Događaj je uživo preko televizije pratilo više d 400.000.000 gledatelja u 60 zemalja te je bio jedan od najvećih televizijskih događaja svih vremena. Neka od imena koja su na tim koncertima nastupila su: Phil Collins, U2, Queen, David Bowie i Elton John u Londonu, a s druge strane oceana pjevali su: Rick Springfield, The Beach Boys, Simple Minds, Madonna, Eric Clapton, Duran Duran i drugi. Koncert u Londonu trajao je deset sati, a onaj u SAD-u nešto više od devet sati.

Ovaj događaj organizirali su Bob Geldof i Midge Ure koji su se za to odlučili nakon uspjeha pjesme 'Do They Know It's Christmas?', a Geldofa je kraljica Elizabeta zbog tog poteza proglasila i vitezom.

