Što se događa? Meghan se s osmijehom obratila Harryju, a on joj odbrusio

Danas se internetom proširila snimka na kojoj su princ Harry i Meghan Markle snimljeni tijekom nedavno održane tradicionalne ceremonije Trooping The Colour kojom se obilježava rođendan kraljice Elizabete.

Dok su stajali na balkonu Buckinghamske palače s ostalim članovima kraljevske obitelji kamere su zabilježile jedan neugodan trenutak između vojvode i vojvotkinje od Sussexa. Obožavatelji koji prate svaki korak ovog kraljevskog para primijetili su kako je vladala napetost u komunikaciji između princa i bivše glumice.

Na snimci se vidi kako se Meghan s osmijehom obraća svom suprugu, a on joj s pomalo ljutitim izrazom lica kroz zube nešto odgovara. Stvorile su se ubrzo teorije što se to dogodilo između Meghan i Harry i što joj je to Harry odbrusio. Snimku je za Daily Mail analizirao i stručnjak za čitanje s usana i otkrio kako je princ Harry u jednom trenutku s ljutitim izrazom lica Meghan poručio: okreni se naprijed.

Naime, to se događalo dok je svirala himna, a tradicija je da članovi kraljevske obitelji gledaju ispred sebe prema javnosti. Meghan očito nije znala za taj običaj i kad je himna počela okrenula se prema suprugu dva puta što je njega poprilično uzrujalo.

Obožavatelji su zaključili kako je djelovalo kao da princ razgovara s tonom kojim bi se obratio djetetu, a ne supruzi.