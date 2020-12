Stjepan Hauser konačno progovorio o ljubavnom životu, otkrio ima li curu

Naš poznati glazbenik, član dvojca 2Cellos, Stjepan Hauser na Instagramu je odgovarao na pitanaj pratitelja.

Kazao je kako violončelo svira od osme godine, da slobodno vrijeme provodi šetajući i otkrio je da mu je najdraža Oliverova pjesma 'Trag u beskraju'. Pratitelje je zanimalo i ima li djevojku, a on je konačno odlučio odgovoriti:

- Ne, moja zadnja veza je završila prije tri godine i od tada sam sam - napisao je glazbenik.

Foto: Instagram

Naš proslavljeni violončelist nedavno je otkrio da je i on postao žrtva krađe identiteta: - Dragi obožavatelji diljem svijeta, želim vas upozoriti na veliki problem s kojim se suočavam već neko vrijeme. Pokušavali smo to zaustaviti, ali nismo baš bili uspješni u tome. Svakog dana na društvenim mrežama od YouTubea, Facebooka, Twittera, Instagrama pojavljuje se stotine novih 'Hausera'. Pretvaraju se da su Stjepan Hauser, kontaktiraju vas i daju vam lažne infomracije. To je vrlo je frustrirajuće. Želim vam još jednom reći da je samo jedan Hauser, ne vjerujte prevarantima i lažnim profilima.

Hauser je u nastavku stavio link na sve svoje profile na društvenim mrežama i rekao je obožavateljima kako ih on neće kontaktirati direktno i sve informacije koje ih zanimaju o njemu mogu pronaći na adresama koje im je ostavio. Brojne slavne osobe kod nas se suočavaju s istom ili sličnom situacijom i bilo je već nekoliko slučajeva krađe identiteta kada su određene tvrtke koristile fotografije i navodne izjave poznatih osoba kako bi promovirali svoje proizvode.