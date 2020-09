Stiže i peti dio: Kako je zbog jednog horora uskrsnuo cijeli žanr

Nakon godina pregovora, fanovi horor žanra s veseljem su dočekali vijest da se 'Vrisak' franšiza nakon devet godina, i smrti originalnog redatelja, nastavlja. Vijest je dočekana s još većim entuzijazmom kada je svoje uloge misterioznim videom 'Ghostfacea' uz na Instagramu potvrdila i originalna trojka - Neve Campbell, Courtney Cox i David Arquette. Dewey Riley (Arquette), Gale Weathers (Cox) i glavna protagonistica priče Sidney Prescott (Campbell) vraćaju se u franšizu čiji peti dio prvi put neće biti pod režijskom palicom horor-maestra Wesa Cravena. Naime, Craven je 2015. godine preminuo u 76. godini, a režiju sada preuzimaju Matthew Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett koji su u službenoj objavi naveli kako filma ne bi bilo da Neve Capmbell nije pristala ponoviti ulogu Sidney Prescott. Među novim glumcima tu su Jack Quaid, Melissa Barrera i Jenna Ortega, a nakon što je cijela ekipa ovog nastavka zapratila i pjevačicu Selenu Gomez na Instagramu, fanovi su počeli nagađati kako će se i ona pojaviti u nastavku kultnog filma. Iako su je odmah po pokretanju nagađanja otpratili, fanovi su uvjereni kako će im upravo slavna pjevačica i glumica biti 'uvodno ubojstvo', kao što im je 1996. to bila Drew Barrymore u jednoj od najupečatljivijih scena u povijesti horor filma.

Kada je Wes Craven davne 1995. u svoje ruke uzeo scenarij Kevina Williamsona s radnim naslovom 'Scary Movie', bio je uvjeren da taj projekt nije za njega. Nakon izlaska slavnih hororaca 'Egzorcist' 1973., 'Teksaški masakr motornom pilom' 1974. i 'Pretkazanja' 1976., taj je žanr cijelo jedno desetljeće stagnirao. Horor scenariji su se razvodnili, a publika je u kina hororce odlazila gledati kako bi se nasmijala. Craven je i sam tih godina imao poneke loše rangirane horore, što je i sam priznao, a zbog svega toga, ulazak u još jedan riskantan projekt izgledao mu je kao gubitak vremena. Međutim, sve se promijenilo nakon njegovog razgovora s jednim dječakom. Sudjelujući na jednoj konferenciji, Cravenu je prišao vrlo mladi horor-entuzijast i kazao: "Odavno niste napravili dobar horor film". Ta rečenica ostala je s Cravenom danima nakon te je odlučio riskirati i prihvatiti scenarij Vriska, ne sluteći da mu je taj posao projekt karijere. Čak ni glumačka postava nije mogla ni sanjati o ogromnom uspjehu filma te su se tokom snimanja znali našaliti poput: "Zamislite da ovaj kostim postane popularan za Noć vještica". I postao je. Odmah po prvoj sceni publici je postalo jasno da ovo nije još jedan u nizu horor filmova. Drew Barrymore se, na vrhuncu svoje karijere sredinom devedesetih, pojavljuje na posteru prvog Vriska. Kad ju je publika ugledala u uvodnoj sceni kako telefonski razgovara s ubojicom, nitko nije mogao zamisliti da će glumica s postera, ime koje je privuklo većinu publike, za nepunih 15 minuta završiti ubijena, i to ni manje ni više, nego obješena na stablu! To je samo jedan u nizu trikova kojim je žanr uskrsnuo nakon pojave Vriska.

Foto: Instagram

Ulaskom u priču, gledatelji su svjedočili jednom novom, svježem pristupu filmu u kojemu je postojala i intertekstualnost, koja je do tada, posebice u ovom žanru, bila vrlo rijetka. Bivajući „svjestan“ drugih filmova u to doba, Vrisak je nizao reference na filmove, redatelje i općenito pop kulturu tog doba. Tako se u Vrisku 2 likovi rugaju s činjenicom kako su nastavci obično lošiji u odnosu na prvi dio, što u ovom slučaju nije bila istina. Već u trećem dijelu nižu se reference na filmske trilogije, postavljajući neka nova pravila horor filma koja se istodobno, vrlo svjesno, krše. Totalno svjestan realnosti i ne zalazeći u nestvarne situacije kakve su se pojavljivale u dotadašnjim hororima, svaki se gledatelj mogao zamisliti u situaciji s telefonom u ruci i nepoznatim glasom na drugoj strani linije, a upravo je to ono što je tjeralo strah u kosti. Koliko su se razgovori 'Ghostfacea' sa žrtvama doimali stvarnim govori i činjenica da je policija jednom prilikom upala na set dok se snimala prva scena s Drew Barrymore, nakon što je načula slavni telefonski razgovor. Naime, Roger L. Jackson, glas iza maske, nije mehanički stvoren kako se mislilo, već istinski glas tog glasovnog glumca, a Craven se pobrinuo da filmske žrtve ne upoznaju glas iza slušalice, već su se sve scene snimale upravo tako - telefonski.

Foto: Instagram

Nakon što su se slučajno prebacili sa „filmske telefonske linije“ na stvarnu telekomunikacijsku mrežu, policija je uspjela načuti prijeteći razgovor i odmah reagirala. Vrisak je u kinodvorane ušao nešto prije Božića 1996., u vrijeme kada većina u kino odlazi gledati obiteljske božićne komedije. To je, uz opću propast dotadašnjih hororaca početkom desetljeća, bilo dovoljno filmskim kritičarima da mu predviđaju propast. Zarada je, međutim, iz tjedna u tjedan – rasla, a nedugo nakon ostvarili su i rekord Box officea za horor film. Uspješni su bili i nastavci 1997., 2000. te posljednji, iz 2011. godine. Unatoč zabrinutosti fanova da peti dio, koji bi trebao izaći 14. siječnja 2022., neće moći slijediti originalne trendove koji su ovaj filmski serijal učinili mega-uspješnim, uvjereni su da se glumci, nakon pročitanog scenarija i dugogodišnjeg prijateljstva i suradnje s Wesom Cravenom ne bi upuštali u projekt koji ne može nastaviti stopama stvaranja horor povijesti.