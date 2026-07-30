Slavni glumac Ben Affleck sudjelovao je u posebnom, zvjezdanom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš?", gdje je udružio snage s Jamiejem Dingom, bivšim prvakom popularnog kviza "Jeopardy!". Njihov zajednički cilj bio je prikupiti što više novca za Eastern Congo Initiative, cijenjenu humanitarnu organizaciju koju je Affleck suosnovao još 2010. godine s ciljem pomoći lokalnim zajednicama u Kongu.

Nakon niza uspješno savladanih pitanja, dvojac se našao pred posljednjom preprekom, pitanjem vrijednim okruglih milijun dolara. Napetost u studiju dosegnula je vrhunac dok su Affleck i Ding razmatrali svoje opcije, svjesni da ih samo jedan točan odgovor dijeli od golemog iznosa namijenjenog plemenitom cilju.

Pitanje za milijun dolara testiralo je njihovo poznavanje američke tradicije: "U godišnjoj tradiciji za Dan zahvalnosti, koje od ovih imena nije bilo ime purana kojeg je američki predsjednik pomilovao?". Ponuđeni odgovori bili su Peanut & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese te Spaghetti & Meatball.

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Zbunjeni natjecatelji odlučili su iskoristiti pomoć voditelja Jimmyja Kimmela, koji im je kroz šalu sugerirao da je točan odgovor "Spaghetti & Meatball". "Nekako zamišljam Donalda Trumpa kako srče špagete i mesne okruglice", našalio se Kimmel, aludirajući da purice tog imena nisu imale sreće.

Iako su pokušali provjeriti i s džokerom "zovi", na kraju su vjerovali Kimmelovoj intuiciji, što se pokazalo ispravnom odlukom. Affleck je ovim potezom ponovio uspjeh svog prijatelja Matta Damona, koji je također osvojio milijun na istom kvizu godinu ranije.

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*dijelom uz pomoć AI