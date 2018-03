Stephen Hawking bio je i glumac – evo gdje smo ga sve gledali i slušali!

Profesor Stephen Hawking bio je znanstveni genij, no znao nas je i nasmijati jer se obožavao šaliti na svoj račun i igrati stereotipima. Genij se pojavio u nekoliko TV serija, dokumentarnih filmova, ali i u jednoj pjesmi te tako potvrdio svoje mjesto i u pop-kulturi.

1. Teorija velikog praska

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy