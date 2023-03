Stefan će se slomiti i zaplakati u showu: 'Bojao se mog odgovora'

Novi je dan, a na brojnim zajedničkim aktivnostima parovi koji još uvijek nisu sigurni kako se osjećaju dobit će priliku probuditi svoje emocije. I dok će se jedni odlučiti na prave adrenalinske avanture, drugi će usred ljeta proslaviti Božić, a treći će uživati u miru i izmjenjivanju nježnosti, još jednom ponovivši kako se između njih rađa nešto što će trajati i nakon završetka eksperimenta.

Dario i Petra dobit će pitanja eksperata te morati odgovoriti bi li što mijenjali u svom ponašanju tijekom showa, a Dario će itekako iskoristiti svojih pet minuta.

''Hvala što si mi dala priliku da to ispravim'', iskreno će joj poručiti.

Stefan je odlučio iznenaditi Lorenu tajnom zabavom s prijateljima. Njegov plan Lorenu će oduševiti, a atmosfera će biti zabavna i rasplesana sve do trenutka kada su njihovi prijatelji počeli ispitivati privatna pitanja o njihovoj vezi i osjećajima te nisu željeli odustati.

Iako su se oboje pokušali ''diplomatski'' izvući, na kraju će ipak posustati pod pritiskom pa reći kako se osjećaju.

Stefan će se nakon silnog bombardiranja pitanjima morati povući nasamo kako bi se smirio, a zatim će i iskreno zaplakati.

''Ne smatram da je bilo mjesto i vrijeme… Bojao se mog odgovora…'' protumačit će njegovo ponašanje Lorena.

Manuela je spomenula i kad je Stefan zagrlio Miljanu na svadbi pa je došlo do nekih nejasnoća. Stefan je objasnio Miljani da joj nije rekao da je dobar lik, nego da je dobila dobrog lika jer mu se svidio performans koji je izveo Marko A., a ispalo je da joj se upucavao. Miljana je priznala da je možda grubo reagirala, a eksperti su komentirali kako je dobro što se Marko A. odlučio ne petljati u tu raspravu, kao ni Lorena. „Da je moj pravi muškarac, ne bi nitko smio ni zucnuti“, rekla je Miljana, a Stefan nastavio: „Ne sviđaš mi se i ne trebam s tobom komunicirati.“ Lorena je bila ponosna na njega i rekla je: „Baš ju je sravnio sa zemljom. Rekao joj je sve, nije se dao, točno zna što priča, stoji iza svojih riječi. Miljana je dodala kako jedva čeka sljedeći pokušaj i dodala da je Stefan mutav.

Dariju se to više nije dalo slušati i pozvao je Petru sa strane da joj nešto prizna, a i Marku A. je bilo dosta priče pa su se i Miljana i on odvojili. „Moj suprug i ja smo pobjednici. S uživanjem smo ih razvalili, bio nam je baš gušt“, komentirala je Miljana, a Marko A. joj je rekao da se super držala i da nije osjetio potrebu da se miješa. „Sve što radi za mene zaista cijenim i to se nije promijenilo ni u jednom trenutku. Čak i nekad, kad je umoran i neispavan, uvijek je tu za mene“, objasnila je.

Dario je priznao Petri da se, sad kad je bio kod obitelji, čuo s bivšom curom, a njoj je bilo drago što joj je sve priznao iako ju je iznenadilo što je prije rekao dečkima nego njoj. Dario joj je dodao da nema neke namjere s tom curom, a Petra mu je pričala koliko je sretna što ga je upoznala. „Otvorio si mi oči, puno sam toga naučila, prvenstveno o sebi i općenito o nekom funkcioniranju. I o drugim ljudima i kako pristupiti osobi koja je kompletno različita“, a Dario joj je rekao: „Nije nas nitko dosad rastavio, niti će se to sad dogoditi. Idemo skupa do kraja!“

Nastupila je još jedna rasprava, ovaj put između Manuele i Tihomira, koji ju je prozvao kako je cijelo vrijeme šutjela, a prva je govorila da će sve svima reći. „Mi smo sve raspravili“, branila se Manuela, a Tihomiru nije djelovalo tako jer se vodila diskusija cijelu večeru da bi je potom pitao: „Jesam li ja dvoličan sada?“ Netrpeljivost među njima sve je veća, a Stefan je objasnio što misli da se među njima događa. „U početku su Tihomir i Manuela bili jedan jako divan par do tog trenutka kad je Manuela skužila da se jednostavno Tihomir neće zaljubiti u nju i tu su njoj emocije podivljale. Tihomir bi bio dobar suprug za nju, no ona njega ne zna niti želi razumjeti i apsolutno nije za njega“, rekao je.

Kod kuće su Lorena i Stefan još jednom naglasili da ne žele više ništa imati s Miljanom, a Marko A. dodao je kako je osjetio šovinistički moment i da su je muškarci željeli poniziti. Zafrkavali su se kako Marko nalazi citate a Instagramu, a Stefan da je difovac filozof. Marko A. je smatrao da su se jako osjetili prozvanima i da ih je sve povrijedilo dok mu je Miljana govorila da je naivan i da su se tako ponašali samo zato što su ih snimale kamere.

Kad su stigli kući, Manuela je opet podbola Tihomira rekavši kako Miljana i Marko A. rade u timu. On je želio znati kad se to nije ponašao kao timski igrač, no ona nije htjela navesti primjer.

- Znam što radiš i to je tako predvidljivo. Ako ja imam svoj stav koji pratim cijeli život, neću ga mijenjati samo zato što ti želiš. Ona svoje mišljenje pokušava nametnuti ne samo meni nego i drugima - rekao je Tihomir.

Manuela je željela znati zašto nisu izašli, a on joj je rekao da nije računao da će im biti tako i mislio je da će postati prijatelji. Manuela je ponavljala da se prijateljstvo gradi i da joj on ne daje oslonac, povjerenje, lojalnost ni iskrenost te da je prevrtljiv da bi on zaključio: „Iz nekog je razloga ili ljuta na mene ili ogorčena ili ne znam. To ona mora objasniti, ali znam da vidi nešto drugo u meni.“

