NEDJELJOM U 2

Stanković najavio temu iduće emisije i izazvao raspravu: 'Zašto se svađamo oko povijesti?'

VL
Autor
Vecernji.hr
11.02.2026.
u 17:28

Učimo li nešto iz prošlosti, ili neprestano ponavljamo stare greške? 1100 godina hrvatskog kraljevstva teme su emisije Nedjeljom u 2, a gost je  povjesničar Neven Budak, stoji u najavi.

Aleksnadar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je otkrio temu i gosta iduće emisije. "Zašto se svađamo oko povijesti? Učimo li nešto iz prošlosti, ili neprestano ponavljamo stare greške? 1100 godina hrvatskog kraljevstva teme su emisije Nedjeljom u 2, a gost je  povjesničar Neven Budak", stoji u najavi. Tema je odmah izazvala raspravu gledatelja. 

- Narod Balkana je općenito ograničen kao balkon. Narod zapeo u vremenu i sve nas to skupo košta.Samo da je tematika rata,ustaštva,partizana,EX YU itd....Mladost ne zanima,a stariji ne daju dalje od 45-90-te. Danas su mladi pacifisti i realno,malo šta da ih zanima.Mislim da je to odlično za njih same i da treba će nam trebati jedna nova generacija da sve to,kad tad bude nebitno. Pogotovo politika i tko je čiji. Svjedoci smo u zadnje vrijeme da je postalo etiketiranje u društvu tko je čiji... crveni-plavi itd... Osobno me ne zanima povijest,jer nemam ništa od nje. Živim za danas! Živim za djecu i njihovu budućnost! Ako je ikako moguće da ih učim da budu pacifisti i da se ne okreću iza sebe za danima koji su prošli-izgubljeni, poručio je gledatelj. 

Podsjetimo, prošlotjedno gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve – posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. – Što god sam pokušavao spasiti, nije mi išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si: "Idem cijeli život izokrenuti" – priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao zrcalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni već i golemi društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. – Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu – napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: – Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti – poručila je.

Posebno su potresna bila svjedočanstva o nerazumijevanju sustava. Jedna je žena opisala svoje iskustvo otprije nekoliko godina: – Nisam ga na vrijeme prepoznala. Odveli su me na psihijatriju i ‘zločesta’ doktorica mi je dala hrpu lijekova i rekla doslovno da sam razmažena supruga s puno obveza. Godine izgaranja dovele su do toga da sam oboljela od multiple skleroze – podijelila je svoje muke. 

Ima i onih koji su se izvukli: – Tempo života sve nas je doveo do ovog sindroma. Liječnici nas kljukaju lijekovima koji više štete nego pomažu, a najbolji lijek je odmor i stati na loptu. Preopterećenost poslom i obavezama izvan njega čovjeka dovede do sloma i beznađa. Još uvijek se oporavljam od sindroma i zahvalna sam Bogu što sam našla snagu u vjeri da pomognem sebi i okrenem život naglavačke stavljajući sebe na prvo mjesto – kaže gledateljica. Mnogi su se složili s osjećajem nemoći, a jedan od komentatora dao slikoviti opis: – Poznato sve. Umireš sto puta dnevno, a moraš živjeti i raditi! Pakleno – sažeo je bit problema.

