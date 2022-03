Srpskoj predstavnici na Eurosongu hakirali profile: 'Možda je tako bolje. Navikla sam biti sama'

Pjevačica Ana Đurić Konstrakta oglasila se na društvenim mrežama benda Zemlja gruva čija je članica te otkrila što se dogodila s njezinim profilima. Ana je otkrila da su njezin Facebook i Instagram hakirani.

– Možda je tako bolje. Navikla sam biti sama. Probat ćemo vratiti profile pomoću stručnjaka, a ako to ne uspijemo idemo iz početka – rekla je Konstrakta u videu. - Umjetnica je nevidljiva. Ne vidiš me. To je magija – napisala je u opisu videa.

U komentarima su joj obožavatelji uputili podršku. „Kakav očajnički potez“, „Podrška i ljubav“, „Normalne ljude nitko ne voli. Danas čim si drukčiji odmah te etiketiraju“, „Vratit ćemo“, pisali su joj.

Inače, Konstrakta će predstavljati Srbiju na Eurosongu s pjesmom 'In Corpore Sano'. Ovom izvedbom pjevačica je privukla mnogo pozornosti, a obožavatelji ovog natjecanja ostavili su brojne komentare nakon nastupa. Neki su bili šokirani zbog teksta pjesme, dok su drugi uvidjeli dublju poruku.

Naime, Konstrakta trivijalnim stihovima pokušava upozoriti na problem zdravstvenog sustava u Srbiji jer slobodni umjetnici, baš kao i ona, u toj zemlji nemaju zdravstveno osiguranje pa im ne preostaje drugo nego da budu zdravi. "Umjetnica mora biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, moram, mora, moram", naglašava glazbenica koja je otkrila da će na Euroviziju u Italiju putovati privatno zdravstveno osigurana, ali i da oko sebe ima cijeli tim liječnika koji se brinu o njezinom zdravstvenom stanju.

Dodajmo da se nakon njezinog nastupa njezina pjesma našla na samom vrhu YouTube trendinga u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Nakon izbora Srbija je skočila i na eurovizijskim kladionicama.

