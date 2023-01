Tarik Filipović javio se nakon kritika na račun 'Milijunaša', komentari ni ovog puta nisu dobri: 'Jako loše'

Sinoć se emitirala prva emisija popularnog HRT-ovog kviza 'Tko želi biti milijunaš?' u ovoj godini, ali i prva emisija otkako je euro postao službena valuta u Hrvatskoj. U skladu s promjenama valute natjecatelji HRT-ovog kviza po prvi puta igrao su za iznose u eurima, a ne u kunama.

Kviz se i dalje sastoji od 15 pitanja, no na ono posljednje ranije je natjecatelj dobivao milijun kuna, a sada je iznos ipak drugačiji.Nakon uvođenja eura, točan odgovor na prvo pitanje nosi 10 €, na drugo 20 €, na treće 50 €, na četvrto 100 €, a na peto pitanje 150 €. Dakle, prelaskom prvog praga osvaja se 150 €... Nagrada za točan odgovor na posljednje, 15. pitanje iznosi 150.000 eura, što je za 129.000 kuna više od nekadašnje glavne nagrade, milijun kuna. No to se nekim gledateljima nije svidjelo. Mnogi HRT-u zamjeraju jer sada, budući da se ne radi o milijunu, naziv kviza više nema smisla.

Nakon prve epizode i kritika koje su uslijedile na društvenim mrežama HRT je na svom službenom TikTok profilu objavio video s naslovom: "Došao je euro. Koliki je iznos glavne nagrade?" u kojem se pojavljuje Tarik. - Mi nudimo i veći iznos nego što je bio. 150 tisuća eura je veći iznos u kunama nego što je bio u kunama, ali gledajte to ovako: 'Tko želi osvojiti 15 milijuna eurocenti?' Dobro zvuči - govori voditelj u videu.

I ispod ove objave zaredali su se komentari pojedinih razočaranih gledatelja. "Jao, preloše", "Jako loše", "Znači više nije milijunaš nego 150 tisućaš", "Promijenite ime u tko želi biti tisućaš", "Još jedan razlog da se vrati kuna", samo su neki od komentara ispod objave.

VIDEO Biste li ga prepoznali? U prvom Big Brotheru je osvojio milijun kuna, a danas vodi drukčiji život u inozemstvu