Srpski glumac iz poznate Netflixove serije neobičnim izdanjem privukao je pažnju u Veneciji

Srpski glumac Darko Perić svjetsku slavu je stekao zahvaljujući ulozi pljačkaša Helsinkija u hvaljenoj Netflixovoj seriji "La Casa de Papel". Perić je pažnju svojim neobičnim stajlingom privukao u Veneciji na filmskom festivalu gdje se pojavio u svilenom ogrtaču cvjetnog uzorka.

U razgovoru za N1 televiziju prije godinu dana pričao je o tome koliko je ova serija, čija se peta sezona prikazuje na Netflixu, utjecala na njegovu karijeru. - Ja se bavim glumom u Španjolskoj jedno 12 godina profesionalno, amaterski od kad znam za sebe. S filmovima sam krenuo 2007. i ako pogledate moj IMDB vidjet ćete dosta serija i nekoliko filmova, ali "La Casa del Papel" je otvorila vrata svjetske slave. I ne samo meni nego i svim glumcima iz serije. Nitko nije znao nijednog glumca iz serije prije "La Case del Papel“ - rekao je glumac i dodao:

- Uvijek citiram Jima Carreyja: ‘Ja bih svakom čovjeku dao par dana da bude bogat i slavan da vidi da to nije sve’. Također je to sažeo i Rambo Amadeus; ‘A otkako sam došao do slave i para, puštaju me preko reda da kupim cigara.

