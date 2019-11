Šprajc se oglasio iz bolnice nakon što mu je ugrađen stent i otkrio kako se osjeća

Nitko normalan ne voli bolnice al ja nisam od tih, pa nekako baš volim obići svoju bolnicu u Dubravi. Osobito mi je drag odjel intenzivne njege na kardiologiji. Uvijek me zanima sto ima novoga, kako napreduju s tehnologijama, metodama, materijalima, volim popričati s osobljem i tako to. Zadnji put sam bio prije šest godina i valjda mi zafalili ti ljudi i stentovi, uglavnom nekidan mi neki vrag nije dao mira sve dok ponovo nisam otišao. I zanimljivo, došao sam na svoj najdraži odjel točno na isti dan, skoro i sat, kao i prije šest godina. Petak 23.studenog u večernjim satima, taman kad gužva malo mine pa mozeš na miru s ljudima ljudikat. I nisam požalio, stvarno sam imao što vidjeti. Otkako me nije bilo ekipa je povukla novce iz eu fondova i napravila potpuno novi odjel intenzivne plus nove sale i dnevna bolnica za koronarnu I to sve tako moderno i high-tech s mnoštvom lampica, žica i ekrana, imaš osjećaj da si ušao u kliniku u Clevelandu a ne na kardiologiju u Dubravi. Osim toga ljudstvo raspoloženo kao da su i sestre i braća i doktori i doktorice i čistačice zadovoljni i s osnovicom i s koeficijentom, s dodacima i s prekovremenima, plenki bi zadovoljno rekao jesam li vam rekao, ali naravno da nisu nego gostima samo ostavljaju dojam da jesu jer gost nije dosao zbog njih nego zbog sebe. A pri tome sve te sale, sobe, stropovi, podovi, sve nekako uredno i čisto a ekipa uigrana kao na izmjeni guma u formuli jedan i tako danonoćno. Pa nisam mogao odoljeti i ne iskoristiti priliku i zadržati se u tom dobrom društvu nekoliko dana i evo kao što pokazuju brojke na mom monitoru, takva je to ekipa da i najveću budalu uspije dovesti u red. :) Premda, mislim se, iduci put bi fakat mogao navrnuti samo na kavu. 💔+👩‍⚕️+👨‍⚕️=❤ #kbcdubrava #kardiologija #koronarna #life #savinglife #heart #repairing❤ #topteam ❤

