Šprajc otkrio kako provodi vikend, pa poručio: 'Znam da ne izgleda normalno'

talentirana obitelj

Sjećate se Anatache? Odnijela je pobjedu u Supertalentu, a njezina sestra sad je rasplakala žiri Superstara

Anatalia Filimone Kević Zandamela (17) rasplakala je žiri Superstara svojom izvedbom 'The Greatest Love of All' dive Whitney Houston. Njezina sestra Anatacha, pak, je prije dvije godine odnijela pobjedu u 'Supertalentu' gdje se također predstavila pjevanjem.