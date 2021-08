Šprajc odgovorio Thompsonu: Opet se skriva iza uredništva, šaljem mu veliku pusu

Voditelj i urednik RTL Direkta Zoran Šprajc prije dva dana se vratio s godišnjeg odmora na kojem je proveo tri tjedna, a dan nakon povratka u emisiji se dotakao teme koja u posljednje vrijeme podiže sve više prašine. Riječ je o sukobu Marka Perkovića Thompsona sa susjedima na splitskom Žnjanu, ali i novinarkom Dankom Derifaj nakon što je u RTL-ovu istraživačkom magazinu Potraga emitiran prilog o slučaju Thompsona koji si je, kako tvrde susjedi, prisvojio krov susjedne zgrade te na njemu uredio terasu.

Thompson je Derifaj optužio za neovlašten upad na njegov posjed za potrebe snimanja reportaže, a potom je putem društvenih mreža iznio niz uvreda i prijetnji na njezin račun. Derifaj je zbog prijetnji naposljetku pokrenula i kazneni postupak, a na cijelu situaciju osvrnuo se i Zoran Šprajc koji je stao u obranu kolegice Danke Derifaj nazvavši Thompsona pastirskim pjevačem.

Šprajc nije dugo čekao na Thompsonov odgovor koji je svoj komentar na sve objavio putem Facebooka.

- Izgleda kako se Zoran Šprajc nije uspio odmoriti preko ljeta. Jučer je učinio do sad neviđeno. Izvrijeđao je pratitelje Jutarnjeg Lista, Večernjeg lista, Glorije, Slobodne Dalmacije, Thompsonovog Facebooka i zamislite, gledatelje i pratitelje RTL televizije koji su se usudili kritizirati provalu Danke Derifaj u dom obitelji Perković. Do sad smo naučili da Šprajc vrijeđa svoje neistomišljenike, ali one kojima je program TV kuće koja mu isplaćuje plaću namijenjen - e, to je nešto novo. Dakle, ako ne mislite da je u redu provaljivati u nečiji dom i plašiti nečiju djecu. Ako vjerujete svojim očima, dokumentima, dokazima o vlasništvu, odlukama suda, a ne uvjeravanjima Derifaj, Sloković ili nekog drugog - onda vam Šprajc poručuje kako ste: zagriženi antivakseri, pastiri, ustašofili i tko zna što je sve u emisiji nabrajao. Molimo da ne pišete neprimjerene komentare, ipak smo mi fanovi Marka Perkovića Thompsona - stoji u objavi.

Šprajc se javio za komentar Slobodnoj Dalmaciji te kazao:

- Gospodin Perković, koji se kao i obično hrabro skriva iza "uredništva" svoje Facebook stranice, zamijenio je dvije potpuno različite teme - nekretninske probleme koje ima sa svojim susjedima i govor mržnje koji tim povodom isijava s njegove i svih drugih sličnih Facebook stranica i portala. Mi smo se u Direktu bavili ovim drugim pa mu tim povodom šaljem veliku pusu i puno ljubavi - rekao je voditelj.

Podsjetimo, Šprajc je u emisiji kazao:

– Na Facebooku uredništva Marka Perkovića Thompsona i drugim raznim portalima obožavatelji ljubav prema ovom pastirskom pjevaču i njegovim nekretninama i dalje iskazuju kako drukčije nego mržnjom prema kolegici Danki Derifaj. Svašta se tu može pročitati, od najprimitivnijeg prostačenja do prijetnji smrću i lomljenja kostiju. Takvo pisano nasilje na društvenim mrežama gotovo već postaje normalno. Iskazuju ga jednako zagriženi antivakseri kao i jednako zagriženi ustašofili. Pri tome pozive na nasilje i mržnju ispisuju ljudi s imenom i prezimenom i nikome ništa – rekao je Šprajc.

