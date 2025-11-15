Splitski pjevač podijelio fotografije iz rodilišta: Dobrodošla na ovaj svijet

Evo, opet sam dida! Naši Bruna i Sandro imaju prekrasnu malu Rozu. Dobrodošla na ovaj svijet!, napisao je pjevač Matko Jelavić (67) na svom Faebooku gdje je objavio fotografiju iz rodilišta na kojoj je sa suprugom, sinom, nevjestom i unukom Rozom. Njegovi vjerni obožavatelji i pratitelji su mu čestitali na dolasku unuke. "Najljepši događaj, čestitka roditeljima i cijeloj obitelji, prekrasno ime. Iskrene čestitke. Čestitke od sra. Dobrodošla mala Roza. To je uspjeh u životu dida, zdravlja i blagoslova. ", napisali su mu pratitelji. Početkom listopada Jelavić se na društvenim mrežama pohvalio kako su njeov sin Sandro i njegova Bruna izrekli sudbonosno da i tada je ponosni otac objavio je fotografiju mladenaca na Facebooku. Moj mlađi sin Sandro i njegova Bruna su se jučer OŽENILI! I da, da, u njenom prekrasnom trbuščiću će se još kratko skrivati moja unučica. Fala ti Bože na tome!, napisao je Matko. Matko nikada nije skrivao da su mu najveći životni uspjeh i ponos njegovi sinovi, Marko i Sandro. Stariji sin Marko, diplomirani politolog, odlučio je krenuti očevim glazbenim putem te već godinama uspješno pjeva i svira gitaru u splitskom bendu Diktatori. Prošle je godine postao otac sina Luke. Matko ga opisuje kao poštenu, temeljitu i pouzdanu osobu koja glazbi pristupa na svojstven, drugačiji način.

Mlađi sin Sandro izgradio je karijeru u potpuno drukčijem smjeru. Nakon što je završio Ekonomski fakultet u Splitu, postao je jedan od cjenjenijih klupskih menadžera u gradu te stekao veliku popularnost. Okušao se i u politici – prije nekoliko godina pojavio se kao nezavisni kandidat na HDZ-ovoj listi za splitsko Gradsko vijeće. „Moji su sinovi moj najveći ponos, a i baka i djed uvijek su im bili podrška“, često naglašava Jelavić, sretan što su Marko i Sandro izrasli u odgovorne i uspješne ljude, svaki na svom putu.

U središtu stabilnosti obitelji Jelavić nalazi se dugogodišnji, čvrst brak Matka i njegove supruge Mirjane. Njihova je ljubavna priča započela u ranoj mladosti, kada su oboje imali 22 godine. U to vrijeme Matko je svirao u grupi Metak i privodio kraju studij ekonomije, a upravo tada dogodio se njihov sudbonosni susret. Tri godine poslije izrekli su sudbonosno „da“ na maloj, intimnoj ceremoniji s tek dvanaest uzvanika. „Vjenčali smo se jer smo se voljeli i imali povjerenja jedno u drugo. Danas živimo u skladnom braku. Mirjana i ja smo jedno tijelo – to često kažem u šali. Puno vremena provodimo zajedno, i kod kuće i na mojim putovanjima. U svemu smo zajedno“, otkriva pjevač, uvjeren da su upravo bliskost i međusobna podrška temelj sretnog obiteljskog života.

Prije četiri godine njihovu je obitelj nakratko pogodila velika drama kada je Matko preživio težak infarkt i, kako kaže, jedva izbjegao smrt. Sve je počelo jakim bolovima u trbuhu pa je u prvi tren pomislio da je riječ o probavnim tegobama. No kako se bol nije stišavala, sam je otišao na hitnu pomoć, ne sluteći da mu je život u opasnosti. Liječnici su odmah ustanovili infarkt te je hitno završio na operaciji, gdje su mu ugrađena dva stenta. „Da sam ostao doma čekati da bol prođe, danas bi me moja obitelj oplakivala. Sve mi se srušilo, naravno da me bilo strah“, rekao je Jelavić, prisjećajući se trenutaka koji su snažno pogodili cijelu obitelj, posebno suprugu Mirjanu. To iskustvo natjeralo ga je da preispita životne navike i potpuno promijeni način života – od prehrane do svakodnevnih rutina.