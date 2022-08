Splitska glumica za godišnjicu braka prvi put objavila fotografiju s vjenčanja u Las Vegasu

Splitska glumica Ana Maras Harmander na svojem je Instagram profilu objavila nikad viđenu fotografiju s vjenčanja u Las Vegasu koje se odvilo prije deset godina te tako suprugu Johnu Harmanderu čestitala godišnjicu. Par je zavjete razmijenio u kapelici Little Church of West u Las Vegasu, a Ana se udala u ružičastoj haljini. Nekoliko dana poslije organizirali su svadbu i u Splitu, a glumica je tada zablistala u klasičnoj bijeloj vjenčanici, što je pokazala an drugoj prikazanoj fotki.

U komentarima su im pratitelji upitili brojne čestitke, a njima su se pridružili i pjevač Luka Nižetić kao i glumica Bojana Gregorić Vejzović te Nataša Janjić Medančić.

Inače, par živi na relaciji Hrvatska-Švedska, a zajedno imaju sina Rubensa.

Podsjetimo i da je glumica nedavno ružičastu haljinu koju je nosila kao vjenčanicu u Vegasu, odijenula kao haljinu za plažu. "Recikliranje je najbolja stvar", napisala je tada glumica pored fotografija na kojima pozira raširenih ruku.

