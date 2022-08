Četiri osobe optužile slavnog rokera za seksualno napastovanje, supruga mu pružila podršku

Frontmena grupe Arcade Fire Wina Butlera četiri su osobe optužile za seksualno zlostavljanje, navodi se u detaljnom izvješću glazbenog portala Pitchfork. Tri žene tvrde da su susreti bili "neprikladni s obzirom na razlike u dobi, dinamici moći i kontekstu u kojem su se dogodili", dok četvrta osoba, koja je rodno fluidna, tvrdi da ju je Butler dva puta seksualno napastvovao 2015. Butler, koji je osnovao bend 2001. sa suprugom Regine Chassagne priznao je susrete, ali osporava priče, rekavši preko glasnogovornika da su seksualni odnosi bili sporazumni.

Tri žene, od kojih su sve bile gorljive obožavateljice Arcade Firea, kažu da su interakcije započele kada su imali između 18 i 23 godine, a odvijale su se u preklapajućim razdobljima od 2016. do 2020., kada je Win Butler imao između 36 i 39 godina.

Četvrta osoba tvrdi da ju je Butler dvaput seksualno napastvovao 2015., kada je imala 21, a on 34 godine: jednom dok su se zajedno vozili u automobilu, a drugi put nakon što se navodno pojavio u njenom stanu unatoč SMS-ovima u kojima ga je molila da to ne čini tako. Pitchfork kaže da je pregledao snimke zaslona tekstualnih poruka i poruka na Instagramu između njih i Butlera, te intervjuirao prijatelje i članove obitelji koji su rekli da se sjećaju da im je rečeno za navodne incidente.

Butler je priznao je da je imao seksualne odnose sa svakom od četiri osobe, ali je tvrdio da su bili sporazumni i da ih on nije inicirao.

- Volim Régine svim srcem. Zajedno smo dvadeset godina, ona je moj partner u glazbi i u životu, moja srodna duša i sretan sam i zahvalan što je imam uz sebe. Ali s vremena na vrijeme, bilo je teško balansirati biti otac, muž i kolega iz benda kakav želim biti. Danas želim razjasniti temu o svom životu, lošoj prosudbi i pogreškama koje sam napravio. Imao sam sporazumne veze izvan braka. Ne postoji jednostavan način da se to kaže, a najteža stvar koju sam ikada učinio je to što sam to morao podijeliti sa svojim sinom. Većina tih veza bila je kratkog vijeka, a moja supruga je svjesna. Naš je brak u prošlosti bio nekonvencionalniji od nekih drugih. Povezivao sam se s ljudima osobno, na nastupima i putem društvenih medija te sam dijelio poruke na koje nisam ponosan. Što je najvažnije, svaka pojedinačna interakcija bila je uzajamna i uvijek između odraslih osoba koje su pristale. Duboko je revizionistički, i iskreno pogrešno sugerirati suprotno, kazao je Butler i dodao kako nikada nije dotaknuo ženu protiv njezine.

- Oštro poričem svaku sugestiju da sam prisilio bilo koju ženu ili zahtijevao seksualne usluge. To se jednostavno, i nedvosmisleno, nikada nije dogodilo. Iako su svi ti odnosi bili sporazumni, jako mi je žao svima koje sam povrijedio svojim ponašanjem. Život je ispunjen ogromnom boli i pogreškama, a ja nikada ne želim sudjelovati u nanošenju tuđe boli. Dugo sam se borio s problemima mentalnog zdravlja i duhovima zlostavljanja u djetinjstvu. U svojim 30-ima počeo sam piti jer sam se nosio s najtežom depresijom u životu nakon što je naša obitelj doživjela spontani pobačaj. Ništa od ovoga nema namjeru opravdati moje ponašanje, ali želim dati malo konteksta i podijeliti što se događalo u mom životu u to vrijeme... Kažem svim svojim prijateljima, obitelji, svima koje sam povrijedio i ljudima koji vole moju glazbu i koji su šokirani i razočarani ovim izvještajem: žao mi je. Žao mi je zbog boli koju sam prouzročio – žao mi je što nisam bio svjesniji i usklađeniji s učinkom koji imam na ljude – za*ebao sam, i iako to nije isprika, nastavit ću gledati naprijed i liječiti ono što može se izliječiti i učiti iz prošlih iskustava. Mogu bolje i bit ću bolje - stoji u izjavi Butlera.

Preko PR agenta grupe javila se i Chassagne, koja je pružila podršku Butleru.

- Win je moja srodna duša, moj partner u pisanju pjesama, moj suprug, otac mog prekrasnog dječaka. On je moj životni i glazbeni partner već 20 godina. I pored sve ljubavi u našim životima, također sam ga gledala kako pati kroz ogromnu bol. Stajala sam uz njega jer znam da je dobar čovjek kojem je stalo do ovog svijeta, našeg benda, njegovih fanova, prijatelja i naše obitelji. Poznajem Wina otkad smo bili "slavni", dok smo bili samo obični studenti. Znam što mu je u srcu, i znam da nikada nije, i nikada ne bi, dotaknuo ženu bez njezina pristanka i sigurna sam da nikada nije. Zalutao je i pronašao put natrag. Volim ga i volim život koji smo zajedno stvorili - izjavila je Butlerova supruga.

VIDEO: Nakon 25 godina braka Rocky se razvodi od 22 godina mlađe manekenke