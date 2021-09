Sophie Ellis-Bextor: 'Silovao me kad sam imala 17 godina, jedna osoba je htjela, druga je govorila 'ne' i ipak se dogodilo'

Pjevačica Sophie Ellis Bextor napisala je knjigu o svom životu. Mnoge je zaintrigirala isječcima koje objavljuju britanski mediji, a jedan je mnoge i šokirao. Naime, pjevačica je otkrila da je bila silovana. Za silovanje je optužila 29-godišnjeg glazbenika, za kojeg je samo otkrila da se zove Jim, a kada se to dogodilo imala je samo 17 godina.

Napisala je kako su nakon koncerta otišli u njegov stan. Glaznbenik ju je naime pitao želi li doći kod njega i pogledati neke knjige koje ima. Poslje toga, priznaje, sjeća se da su se počeli ljubiti te da joj je on skinuo gaćice. Govorila mu je 'ne' i 'nemoj', no on nije htio poslušati.

"Nije me slušao. Seksao se sa mnom. Bilo me sram. Tako sam izgubila nevinost i osjećala sam se tako glupo. Sjećam se da sam zurila u njegove police s knjigama i samo razmišljala o tome kako je sad gotovo i kako moram dopustiti da se to dogodi" rekla je te naglasila da se tada o silovanju nije razgovaralo, te da je sebe uvjerila da to ne može biti silovanje jer ju glazbenik nije fizički napao ni vrijeđao.

"Moje iskustvo nije bilo nasilno. Sve što se tu dogodilo je bilo da me nije slušao. Tu je bilo dvoje ljudi, jedna osoba je htjela, druga je govorila 'ne' i ipak se dogodilo. Nije me čuo kad sam imala 17, ali mislim da će me sad čuti", napisala je.

