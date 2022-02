Snježana Mehun predstavila preslatku novu kolekciju koju je napravila posebno za supruga

Poduzetnica Snježana Mehun predstavlja novu Duchess kolekciju kroz sportsku liniju u znaku zaštitnog znaka popularnog lika medvjedića, Teddy bear!

"Sama ideja se rodila sasvim spontano nakon što sam danima razmišljala što pokloniti svom suprugu za rođendan, a željela sam da to bude nešto sto će uistinu pamtiti cijeli život, originalno, kreativno i personalizirano. Odlučila sam potom da to nešto stvorim i proizvedem! Zahvaljujući mom timu Duchess, Antun Tin Brišaru i Nikolini Vidović koja nam radi originalne crteže, oživjeli smo lik medvjedića Teddy koji većina djece dobije kao prvu igračku, a ja znam koliko je Franzu njegov Teddy značio jer mi je pričao o njemu. Bio je pokidan, zamalo polomljen, no putovao je s njim po svijetu kroz život kada se selio i na kraju završio kod mene kao poklon za Valentinovo! “ izjavila je vlasnica brenda Snježana Mehun.

Foto: Privatna arhiva

Ljudi su prepoznali emociju ove priče i reagirali su odmah velikim interesom nakon objave na Instagramu pa su samim time odmah odlučili proizvoditi Teddy za sve kupce jer su prepoznali da svaka djevojčica, kasnije djevojka i žena zapravo želi da njezin medvjedić “oživi” u liku Mede kao partnera i supruga kao što i većina snažnih muškaraca negdje u dubini srca čuva svog medvjedića!

Foto: Privatna arhiva

"Lik Teddy beara smo reproducirali na majice, trenirke ali i zlatne narukvice sa svilenim koncem u suradnji sa Zlatarnom Dodić! Legenda kaže da je popularna plišana igračka dobila ime po predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Theodore Rooseveltu ( 1901-1909 godine) koji je odbio u lovu ustrijeliti medvjeda kojeg su pratili medvjedići već je naredio da im se pomogne i osigura stanište te je tvornica igračaka odlučila baš po njemu nazvati plišanca!", kazala je Snježana.

