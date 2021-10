Snima se o dokumentarac o zvijezdama koje su obilježile tri desetljeća u bivšoj državi

Krajem ove godine ekipa RTS-a završit će sa snimanjem materijala za dokumentarac, koji će se sastojati od tri epizode, a bavit će se glazbenicima, glumcima, sportašima i poznatim osobama s televizije koje su svojim radom i rezultatima obilježile šezdesete, sedamdesete i osamdesete godine na području bivše države.

Ideju za snimanje serijala dobio je glavni urednik informativnog programa RTS-a Nenad Lj. Stefanović, koji je uredničku palicu povjerio novinarki Nataši Mijušković koja je do sada odradila dobar dio snimanja.

– Najveći dio snimanja odvijao se u Beogradu i Zagrebu, ali snimali smo i u ostalim gradovima bivše države. Do prije nekoliko dana bili smo i u Splitu, a za kraj mjeseca planiramo nova snimanja u Zagrebu i Ljubljani gdje smo već bili. Zadovoljni smo kako se odvija snimanje, a prema planu na proljeće bih trebala započeti s pregledavanjem materijala. Prema nekim planovima serijal o legendama Jugoslavije trebao bi biti prikazan gledateljima krajem iduće godine – rekla je Mijušković.

Do sada su obavili snimanja s brojnim poznatim osobama u ta tri desetljeća poput Ivice Šurjaka, Milivoja Bebića, Ivana Gudelja, Blaža Sliškovića, Olivera Mlakara, Žarka Radića, Josipe Lisac, Sanje Doležal, Massima Savića… S preostalima u tijeku su dogovori o terminima snimanja. Međutim, tu se suočavaju i s brojnim neplaniranom problemima kao i epidemijom koronavirusa koja sve to usporava. Tako su neki od planiranih sugovornika preminuli prije snimanja, poput Laneta Gutovića i Đorđa Marjanovića. Ima i onih, poput Doris Dragović i Miše Kovača, koji se iz raznih razloga ne žele snimati pa to na razne načine izbjegavaju. Dogodio im se i slučaj da je Minja Subota, poznati voditelj nekadašnje emisije Muzički tobogan, preminuo mjesec dana poslije snimanja. U serijalu će biti zastupljene i legende koje nisu više među živima, a o njima će govoriti njihovi prijatelji i članovi obitelji. U svim serijalima koristit će se i bogata arhiva RTS-a.

– Cilj nam je da mladim generacijama prikažemo kakve smo sve legende i kvalitetne ljude imali na području bivše države i koliko je njihov rad bio kvalitetan. Vjerujem da će nas neki smatrati jugonostalgičarima, ali to ne želimo. Dovoljno je samo da se starije generacije prisjete kakve smo sve glazbenike, glumce ili sportaše imali kao zajednička država i koliko su oni zbog svojih pjesama, uloga ili rezultata bili poznati i priznati ne samo u bivšoj državi, nego i širom svijeta. Vjerujem da će nakon prikazivanja postojati i mogućnost da se serijal proda i pogleda i u ostalim državama bivše SFRJ, ističe Mijušković. Svaka epizoda obrađivat će legende iz jednoga desetljeća.

Neke od poznatih osoba djelovale su i u sva tri desetljeća, ali bit će svrstane u ono desetljeće u kojem su postale prepoznatljive po nekoj svojoj ulozi ili nastupu. Zamisao je da svi govore o nekim svojim uspomenama, rezultatima, sjećanjima, međusobnim odnosima, putovanjima i slično. Mijušković tako napominje da su Jovu Radovanovića, člana nekadašnje grupe „Sedmorica mladih“, snimali u crvenom sakou u kojem je nastupao prije više od 30 godina. Zanimljiva su i sjećanja jednoga od najboljih vaterpolista Jugoslavije Milivoja Bebića, koji je na vaterpolo utakmici SFRJ – Gvatemala, završenoj rezultatom 62:0, postigao 28 golova. Bebić se prisjetio kako je u trenutku kada je postigao svoj 21. gol na semaforu pisalo “impossible“ (nemoguće). Naime, tada je grafika predviđala da jedan igrač može postići najviše 20 golova.

Inače, televizije u Srbiji, gdje prednjači RTS, posljednjih godina snimaju niz serijala od kojih su se mnoge pratile i u Hrvatskoj. Neke od njih su „Južni vetar“, „Tajkun“, „Senke nad Balkanom“, „Ubice moga oca“, „Vratiće se rode“… Trenutačno se prikazuju vrlo gledane serije poput „Pevačica“, „Beležnice profesora Miškovića“, kao i dokumentarno- igranog serijala o Jovanki Broz i poznatim odvjetničkim slučajevima.

– U Srbiji se dogodila prava inflacija serija. Diljem države snimaju se emisije o raznim temama, a zbog tolike potrebe produkcijske kuće ne mogu pronaći dovoljno kvalitetnog kadra koji bi bio uključen u snimanja, zaključila je Mijušković. Među sugovornicima je i legendarni roker Dado Topić:

– Snimali su me proteklog vikenda, a kako su mi rekli, u dokumentarcu će se pojaviti ljudi koji pamte dogodovštine iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Pričali smo o tome kako su se generacije mijenjale s vremenom u poimanju glazbe. Spomenuli smo razna imena koja su tada bila na sceni, ali i niz anegdota s rock-okupljanja poput Boom festivala – kazao nam je Topić, koji je u dokumentarcu govorio o paralelnom suživotu jazzera i rokera.

– Ja sam jedini uspio nagovoriti gospodina Miljenka Prohasku, koji je tada bio voditelj Zagrebačkog jazz orkestra da s grupom Time svira na Boom festivalu u Ljubljani. Sjećam se da su me tada klinci pitali: “Tko je taj gospodin?”, pa sam im rekao da je to autor “Intime”. Inače, jazzeri su bili izvor inspiracije za nas koji smo se htjeli baviti ozbiljnijom glazbom. Oni su izmislili taj fusion i tim tragom smo i krenuli. Znali smo kako izabrati pravu harmoniju na pravom mjestu. Vjerujem da će to biti dobra dokumentarna serija – ispričao nam je Topić. Ekipa RTS-a u Splitu je razgovarala i s nekima od najpoznatijih sportaša u bivšoj državi, a jedan od njih je i nogometaš Ivan Gudelj.

– Proteklih godina dao sam puno intervjua za razne medije iz bivše Jugoslavije i uvijek sam se rado odazvao, jer sam govorio jedino o sportu, a politika me ne zanima. Ja sam se bavio nogometom i kad me neto pita za to doba, uvijek ću reći da mi je bila iznimna čast igrati za reprezentaciju Jugoslavije koja je imala toliko talenata – kazao je Gudelj, koji je kolegama iz RTS-a pričao više od sat vremena. – Bile su to moje najbolje godine, pogotovo od 1980. do 1986., kada sam prestao igrati zbog bolesti.

Uvijek ću pamtiti Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj 1982. godine, kada smo u kvalifikacijama bili ispred Italije, kasnijeg svjetskog prvaka. Pričali smo i o čuvenoj utakmici protiv Španjolske, kada sam zabio prvi gol na utakmici, a kasnije nas je pokrao sudac Sorensen koji je svirao penal iako je prekršaj bio izvan kaznenog prostora. Naravno da sam govorio i o Hajduku – ispričao nam je Gudelj.

