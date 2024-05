Adrian je odnio pobjedu: 'Počastit ću kandidate i otputovati u Portugal'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večere za 5' odnio je student Adrian Gostevčić! "U šoku sam, ali mi je i drago što smo do kraja tjedna došli kao prijatelji, a ne gosti ili kandidati. S nagradom ću počastiti kandidate i otputovati u Portugal", zaključio je mladić.

Umirovljenica Ljubica Šebrek, posljednja ovotjedna domaćica, završila je na trećem mjestu, osvojivši 37 bodova. Treće mjesto podijelila je s Mirjanom, a na drugom mjestu našla se Đurđica. Posljednje, četvrto mjesto, zauzeo je Josip.

Pripravu večere započela je Ljubica desertom naziva 'Fruchtige Mohntorte'. "To bi bila jabuka", pretpostavila je Mirjana. "To je neka torta", dodao je Josip. Adrian je, pak, pretpostavio da će se raditi o torti s voćem i makom. Bio je u pravu, upravo je to domaćica spravila kao desert za kraj ovotjednog druženja. Uslijedila je priprava predjela - biskvit sa špinatom nazvanim 'Grün mit rose bedeckt'. Adrian je detektirao špinat u predjelu, a uspjela je u tome i Đurđica. "Baš lijep naziv", dodala je. Za kraj, spravila je Ljubica glavno jelo naziva 'Kalbs zigeuner braten'. "Teleće pečenje s paprikom, sigurno jako dobro", pretpostavila je Đurđica o glavnom jelu. Nakon što je Ljubica spravila svoja jela, okrenula se pripremi za dolazak gostiju, a u kombiju se okupila ekipa, spremna da dozna što se dogodilo s Josipom. Otkrio je da je imao privatnih problema te se ispričao kolegama.

Ljubica je uskoro ekipu dočekala i ponudila im višnjevac, rakiju, aroniju i liker i sok za Đurđicu. "Bila je bez imalo treme", komentirala je domaćicu Mirjana. "Bila je topla, ugodna, bila je Ljubica", dodao je Adrian. "Rakijicu sam popio, bila je super, nemam riječi", zaključio je Josip. Prije večere, ekipi je zapjevala i kći Ljubičine nećakinje. "Oduševila me", zaključila je Đurđica. Nakon pjesme, Ljubica je ekipi odmah udijelila i poklone, a tek onda je uslijedilo blagovanje.

Predjelo je prvo stiglo pred goste, a rolada od špinata i suhomesnatih proizvoda ekipi se svidjela. "Jako je lijepo izgledalo", otkrio je Adrian. "Svi sastojci su se lijepo sljubili, osjetio se špinat, sir, zrnata struktura, ajvar, vrhunski užitak", dodala je Đurđica. "Sve skupa malo suho, ali ukusno", zaključio je Adrian. Uslijedilo je i glavno jelo - punjena teletina. "Izgled me iznenadio, nisam očekivao domaće špecle, rolanu teletinu, ali je izgledalo jako lijepo, domaće", komentirao je Adrian. "Sve je bilo perfektno", složio se i Josip. "Porcije su, iskreno, bile previše", dodao je. "Špecle su bile jako fine, svaka čast", zaključio je Adrian.

Za kraj - Ljubica je ekipi poslužila desert. "Prekrasna prezentacija, učinilo mi se na prvu da je na desertu peršin pa sam bio zbunjen. Gospođa može u slastičare", komentirao je Adrian o desertu. "Meni je desert bio odličan", dodala je Đurđica. Pohvale su stigle i od Mirjane i Josipa pa je desert bio i najuspješnije jelo večeri. Nakon što je večera privedena kraju, Ljubica je ekipi udijelila poklone. Za kraj, stigao je i 'Avantura band' te je u glazbi i veselju karlovački tjedan priveden kraju.

Uzbudljiva sezona 'Večere za 5' karlovačkim tjednom privodi se kraju. Najbolje od sezone možete gledati u dobro poznatom terminu od ponedjeljka do petka na RTL-u tijekom ljetnih mjeseci, a s novim epizodama omiljenog showa vraćamo se na jesen!

