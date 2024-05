Brak na prvu // RTL - pet kaktusa



Uvijek, dakle, može gore. Zaključak je to ovogodišnje sezone "Braka na prvu" čiji se kraj, srećom, približava. Na kraju je - paradoksalno - ispalo da je manji problem što se eksperti nisu baš proslaviti u spajanju parova, iako im je to doslovno bio jedini zadatak. Tako smo u prve tri sezone većinski gledali neke neuspješne eksperimente, ljude koji se više prepiru nego slažu i više slomljena srca nego uspješne ljubavne priče (opstao je tek jedan par po sezoni, od čega se jedan sam spojio). Uostalom, to čak nisu toliko loše brojke, a tada su ostali parovi barem donekle djelovali (ili su to glumili) kao da imaju potencijala za neki odnos, pa makar to u konačnici bilo prijateljstvo ili veza u pokušaju u kojoj je jedna strana bila zainteresirana, a druga ne. Ove godine nije tako. Izuzev dva do maksimalno tri para (od njih ukupno desetak) koji imaju koliko-toliko stabilan odnos, ostali ne da nisu parovi ili prijatelji, nego imaju više potencijala da nakon završetka snimanja razmijene sudske zabrane prilaska nego međusobne kontakte. Ova sezona djeluje kao da se eksperti nisu ni potrudili spojiti ljubavne parove, što je rezultiralo činjenicom da većina sudionika međusobno niti ne razgovara, a do sada su se više puta izvrijeđali i počastili raznim pridjevima i nazivima. Unatoč tome show i dalje traje i oni u njemu uporno sudjeluju. Jedan je "par" tako većinu eksperimenta proveo na sigurnoj udaljenosti bez da su uopće komunicirali, a najtužnije je što bi to vjerojatno bila najbolja opcija i za većinu ostalih. Ostaje stoga sasvim nejasno zašto u emisiji koja se zove "Brak na prvu" ne gledamo parove, nego monologe pojedinaca koji veze s vezom nemaju. Štoviše, u zadnje su vrijeme često uznemirujući, na što su se požalili i gledatelji putem društvenih mreža. RTL-u postavljaju legitimno pitanje - koja je poanta emitiranja višeminutnog monologa u kojem jedna osoba isključivo vrijeđa i omalovažava druge, u kojem iznosi često nasilne, uznemirujuće i seksističke stavove? A pritom je pred malim ekranima iz nejasnih razloga jer u showu uopće ne sudjeluje na način na koji bi trebala. Očito je ove godine bila nemoguća misija pronaći dovoljno zainteresiranih ljudi za ovaj "sociološki eksperiment", što je u redu. No onda se od emisije trebalo odustati, a ne dovesti na male ekrane osobe bez želje za sudjelovanjem, ali spremne ne dramu pa mjesecima njihovim suspektnim izjavama zagađivati medijski prostor.



Krv nije voda // RTl 2 - tri kaktusa



Upitno je hoće li se više ikada pojaviti ovakva prilika za "Krv nije voda" (s čijim se emitiranjem ne odustaje) pa je treba iskoristiti, ali treba biti pošten i reći da, ako se čovjek ikada nađe u suludoj dilemi bi li trebao okrenuti program na "Krv nije voda" ili "Brak na prvu" - dijalozi i zapleti su ipak bolji u prvome.

Survivor // NOVA TV - dva kaktusa



Drama, klanovi i intrige obilježili su još jedan show koji se približava svom kraju. Ruku na srce, ne bi bilo pošteno "Survivor" uspoređivati s "Brakom na prvu" jer je ipak riječ o showu koji je zadržao neku priču i smisao, zanimljiva je sama premisa preživljavanja u divljini, kao i neki od zadataka i situacija s kojima se natjecatelji susreću. No gledatelji su brzo primijetili da to tko ostaje a tko ispada ne ovisi o sposobnosti kandidata, nego o međuljudskim odnosima. Što je jednim dijelom legitimno, no čini se kako produkcija sve više stavlja fokus upravo na te kontroverze te u prvi plan stavlja upravo one kandidate koji su u središtu drame. Jeftin i sramotan način privlačenja pažnje, uglavnom klikova, a dugotrajno frustriranje i gubitak gledatelja. Ništa čudno, isto radi i RTL u "paklenoj kuhinji" Toma Gretića odakle ispadaju tehnički bolji kandidati, a ostaju oni koji rade više drame te na društvenim mrežama skupljaju više negativnih komentara razočaranih gledatelja.

Zauvijek autor - Vjekoslava Huljić // HRT 1 - tri ruže



Pažnju javnosti uvijek jako dobro može zaokupiti priča o obitelji Huljić pa je tako na HRT-u prošlog tjedna emitiran odličan dokumentarac o Vjekoslavi Huljić. Dio je serijala "Zauvijek autor" koji prikazuje život i karijeru autora glazbe ili tekstova nekih od najpoznatijih i najslušanijih djela zabavne, klasične i suvremene glazbe u Hrvatskoj. Vjekoslava Huljić tu je savršen odabir jer je njezin utjecaj na hrvatsku glazbu s jedne strane neupitan, a s druge je riječ o pomalo samozatajnoj osobi koja nije toliko često u fokusu javnosti. Tim više je priča o njezinom životu i opusu zanimljiva, a prikazana je u filmu jako dobro, uz mnoge detalje iz privatnog i poslovnog života, uz osobne ispovijesti, ali i zanimljive sugovornike.

