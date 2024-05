Samouvjereno igrao i osvojio maksimalnih 5.000 eura u showu 'Tko to tamo pjeva?'

Natjecatelj Filip Rebić osvojio je maksimalnih 5.000 eura u showu ''Tko to tamo pjeva?''. Mladi otac s aspiracijama za izgradnjom velike karijere DJ-a samouvjereno je igrao, a na samom kraju za njega nije bilo dileme – odlučio je riskirati osvojenih 3.000 eura i ići na maksimalan iznos. Na samom kraju gošća panelistica Zorica Kondža pjevala je tajnim glasom, grafičkim dizajnerom, koji se pokazao kao dobar glas, pa je tako natjecatelju i donio nagradu.

U prvom izazovu ''Playback'' predstavili su se svi tajni glasovi, pjevajući playback, odnosno otvarajući usta na matricu sa snimljenim glasom. U prvoj rundi pjevali su Šokac, krojačica i pomorac. ''Svi dobro sinkroniziraju, krojačica je teška glumica, facu je zapečatila i ne miče. Šokac me malo zbunio, a isto tako način na koji je krojačica držala mikrofon, kao da ga ne drži prvi put u ruci. Pomorac je isto dobro sinkronizirao, tako da baš je teško.'', komentira je Zorica Kondža, a Alka Vuica je dodala: ''Kod pomorca me buni to što mu njegov glas uopće ne ide uz figuru. Za Šokca mislim da zna pjevati, krojačicu moramo još provjeriti, a pomorca bi poslala u razotkrivanje''. U razotkrivanje je Filip ipak odlučio poslati Šokca, no on je pustio svoj dobar glas, pa tako Filip nije osvojio novac.

Druga runda bila je uspješnija za njega. Nastupali su gatara, planinar i sutkinja. ''Planinar je fantastičan pjevač i vjeruj mi, njega moramo čuvati do kraja. Gataru bi još provjerili, a mislim da sutkinja treba u razotkrivanje.'', komentirao je Luka Nižetić, s njim se složio i ostatak panelista, a Goran Vinčić je zaključio: ''Na planini se živi punim plućima, ovaj čovjek rastura. Gatara je predvidjela da neće ispasti u ovom krugu, a ja bih sutkinju vratio na općinski sud. Ti sutkinju pravomoćno osudi na razotkrivanje!'' U razotkrivanje je poslao sutkinju koja se pokazala kao loš glas, pa je tako Filip osvojio i prvih 500 eura u showu.

U trećoj rundi predstavili su se model, izviđač i grafički dizajner koji je na prvu pridobio simpatije ženskih panelistica. ''Grafički dizajner, nemoj ga, mislim da model dobro pjeva'', kazala je Gianna Apostolski, a Alka je komentirala: ''Grafički dizajner mislim da dobro pjeva, dobro izgleda, čudi me da već nije zvijezda. Gospodična model, nisam još sigurna, ali sam apsolutno sigurna da izviđač nije pjevač''. Natjecatelj je eliminirao izviđača i tako osvojio 500 eura.

U drugom izazovu naziva ''To sam ja'' natjecatelju se pušta video tri tajna glasa koja odabere, a u kojima se nalaze dodatni dokazi koji bi mogli biti od pomoći. Filip je odabrao pogledati videe pomorca, modela i gatare. ''Gatara je vrlo profesionalno držala mikrofon, ali me noge koje nisu u ritmu, bune.'', primijetila je Zorica, a Filip je odlučio eliminirati pomorca koji se pokazao kao loš glas, pa je tako natjecatelju osigurao dodanih 500 eura.

U izazovu ''Tajni studio'' natjecatelji ponovno imaju priliku pogledati videe odabranih kandidata, a i ovoga puta njihov pravi glas podvrgnut je vokalnoj manipulaciji. Filip je odabrao krojačicu i grafičkog dizajnera. ''Sad smo totalno u gabuli!'', komentirala je Alka, a Luka je sugerirao da eliminira modela što je Filip i učinio. Model se pokazala kao loš glas, pa je tako Filip zaradio još 500 eura.

Sljedeći izazov ''Ima slike, nema tona'' natjecateljima nudi mogućnost da na sekundu po prvi puta u emisiji čuju pravi glas tajnih glasova. Filip se odlučio za planinara i krojačicu, a eliminirao je gataru, koja mu je kao loš glas donijela 500 eura. Gatara je u razotkrivanju pjevala Lukinu pjesmu ''Prava ljubav'', a on nije mogao odoljeti, pa joj se pridružio na pozornici.

U ''Glasoboju'' su nastupala posljednja tri tajna glasa – krojačica, planinar i grafički dizajner, koja su pjevale na matricu sa snimljena dva glasa, jednim dobrim, drugim lošim. ''Sad bih izbacila planinara, grafički dizajner ima dobar mot dok pjeva, čini mi se da ima sluha'', komentirala je Zorica, Luka je konstatirao kako najvjerojatnije svo troje dobro pjevaju, a Alka je dodala: ''Ja sam isto za planinara, krojačica mi je enigma, čini mi se od početka da je ona dobra pjevačica.'' Filip je eliminirao planinara, koji je pokazao kao dobar glas, pa natjecatelj u ovom izazovu nije osvojio novčani iznos.

U posljednjem izazovu, ''Intervjuu'', između krojačice i grafičkog dizajnera natjecatelj je odabrao ispitivati krojačicu, koju je i eliminirao. Na iznenađenje panelista, krojačica ipak nije bila dobar glas, pa je tako izazove Filip zaključio s ukupno osvojenih 3.000 eura.

Pred finalni duet, odlučio je riskirati odbacivši osvojeni novac, a osvojio je maksimalnih 5.000 eura, obzirom da je grafički dizajner bio dobar glas.

