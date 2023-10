Smith šokirala priznanjem: 'Will i ja smo 6 godina prije pljuske na Oscarima živjeli odvojeno'

Moment de sidération aux Oscars 2022: Will Smith frappe Chris Rock sur scène le 27 mars 2022. Après une blague de Chris Rock sur Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, ce dernier est monté sur la scène des Oscars pour gifler l'humoriste devant l'assemblée médusée. Une 94e cérémonie d'Oscars agitée. On guettait la consécration de l'adaptation de "La Famille Bélier", mais la nuit hollywoodienne a aussi été marquée par une scène assez surréaliste entre l'acteur Will Smith et l'humoriste Chris Rock, chargé d'animer la cérémonie à Hollywood. Chris Rock, c'est une star du stand-up aux Etats Unis. Alors quand il arrive sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire, et bien il fait des blagues. Et notamment une sur la femme de Will Smith, assise au premier rang aux côtés de son mari. Une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie, une maladie qui lui fait perdre les cheveux. After a joke from Chris Rock on Jada Pinkett Smith, Will Smith's wife, the latter went up on the Oscars stage to slap the comedian in front of the dumbfounded assembly. A hectic 94th Oscars ceremony. We were watching for the consecration of the adaptation of "The Aries Family", but the Hollywood night was also marked by a rather surreal scene between actor Will Smith and comedian Chris Rock, responsible for hosting the ceremony in Hollywood. Chris Rock is a stand-up star in the United States. So when he arrives on stage to present the Oscar for Best Documentary, well, he's cracking jokes. And in particular one on Will Smith's wife, sitting in the front row alongside her husband. A joke about the shaved head of Jada Pinkett Smith, suffering from alopecia, a disease which causes her to lose her hair. Photo: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE

Foto: AGENCE / BESTIMAGE