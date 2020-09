Slavni pjevač se dobro našalio nakon što žena u 'Milijunašu' nije znala tko je on

Britanski pjevač Lewis Capaldi prošlog je tjedna zasjeo na prvo mjesto najprodavanijih albuma u svojoj zemlji, no neki još uvijek nemaju pojma tko je on.

Učiteljica Clea Rawinsky sudjelovala je u kvizu "Tko želi biti milijunaš?" i zapela na pitanju "Tko ima najprodavaniji album u Velikoj Britaniji "Divinely Uninspired To A Hellish Extent". Ponuđeni odgovori bili su Robbie Williams, Billie Eilish, Stormzy i Lewis Capaldi. Clea je iskoristila sva 4 džokera koja postoje u njihovoj verziji: zvala je dva prijatelja za koje je rekla da se razumiju u glazbu, zatim je pitala voditelja Jeremyja Clarksona i uzela pola/pola. Kada su joj ostali Robbie Williams, Rawinsky je kazala:

- Ja uopće ne znam tko je Lewis Capaldi. No, spasilo ju je što je Clarkson kazao da voli Williamsa i da nikad nije čuo za taj njegov album. Odlučila se za Capaldija i osvojila 16 tisuća funti. No, već na idućem pitanju dala je krivi odgovor i pala na 1000 funti.

- Nadam se da Capaldi ovo ne gleda - kazao je Clarkson. No, pjevač ne samo da je gledao, nego se na Twitteru počeo šaliti na svoj račun. Prvo je ime na računu promijenio u " Ja uopće ne znam tko je Lewis Capaldi", a zatim krenuo sa šaljivim komentarima. Najavio je čak kako će početi i prodavati majice i druge proizvode s tim natpisom.

Me: wow can’t believe we’ve sold 1 million copies of my album in the U.K. this week, I’ve made it!!



Life: pic.twitter.com/ug8z4p9sRz — i don’t even know who lewis capaldi is (@LewisCapaldi) September 8, 2020

"Ja: wow, ne mogu vjerovati da sam prodao milijun kopija mog albuma u Velikoj Britaniji ovaj tjedan, uspio sam.

Život: "

Me when I’m hungover and haven’t showered on a flight and someone asks if I am who they think I am pic.twitter.com/D3CBc09pA5 — i don’t even know who lewis capaldi is (@LewisCapaldi) September 8, 2020

"Ono kad sam mamuran i nisam se tuširao prije leta i netko me pita što ja mislim tko sam"

Me looking at myself in the mirror having an existential crisis after a weekend on the booze pic.twitter.com/P7BzsA1wRy — i don’t even know who lewis capaldi is (@LewisCapaldi) September 8, 2020

"Ja dok se gledam u ogledalo i imam egzistencijalnu krizu nakon što sam pio čitav vikend".