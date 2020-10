HOĆE DJECU

Slavni pjevač priznao: 'Želim pronaći dečka i postati mamica'

– Želim djecu. Želim ih gledati kako odrastaju i biti s njima svaki dan. Želio bih postati mamica. Ambiciozan sam, želio bih pronaći i dečka. Nisam još pronašao onog pravog, to me lagano iscrpljuje – priznao je pjevač koji želi da ga se oslovljava s "oni", a ne "on