Slavni oskarovac šokirao fanove poslije objave da je beskućnik, javio se nakon što su mu nudili smještaj

Dramatična ispovijest Kevina Spaceyja, u kojoj je prije nekoliko dana za britanski list The Telegraph izjavio da je "službeno beskućnik" te da mu je imovina ovršena, izazvala je lavinu reakcija diljem svijeta, no slavni glumac sada tvrdi da su njegove riječi pogrešno protumačene. U intervjuu koji je odjeknuo poput bombe, Spacey je s vidnom gorčinom govorio o tome kako su mu pravni troškovi u posljednjih sedam godina uništili financije, prisilivši ga da proda svoj dom u Baltimoreu kako bi podmirio milijunske dugove nastale uslijed niza sudskih procesa. Emotivno slomljen, priznao je da ne zna gdje će živjeti te da su mu sve stvari pohranjene u skladištu, što je javnost shvatila kao poziv u pomoć posrnule holivudske zvijezde koja je dotaknula samo dno. Naslovnice su vrištale o njegovoj propasti, a slika nekadašnjeg moćnika koji luta bez krova nad glavom potaknula je tisuće obožavatelja da mu se jave s ponudama za smještaj, zabrinuti za njegovu osnovnu egzistenciju u ovim teškim vremenima.

Međutim, samo nekoliko dana nakon objave tog intervjua, Spacey se odlučio obratiti javnosti putem svog Instagram profila kako bi "ispravio nepravdu" i pojasnio stvarni kontekst svoje situacije, naglašavajući da nije beskućnik u onom smislu kako to većina ljudi percipira. U videu objavljenom u nedjelju, glumac je izrazio zahvalnost svima koji su mu ponudili pomoć, ali je istaknuo kako bi bilo neiskreno od njega dopustiti ljudima da vjeruju kako on doslovno živi na ulici. Pojasnio je da termin "bez doma" koristi jer trenutno nema stalnu adresu prebivališta, već živi nomadskim životom, seleći se iz hotela u hotel i koristeći Airbnb smještaje, ovisno o tome gdje ga posao odvede. Spacey je naglasio kako je ove godine radio gotovo bez prestanka, što je situacija na kojoj je iznimno zahvalan s obzirom na višegodišnju izolaciju iz filmske industrije. Njegova namjera, kako tvrdi, nije bila izjednačiti svoju situaciju s ljudima koji doista pate od ekstremnog siromaštva, spavaju u automobilima ili na ulicama, te je izrazio suosjećanje s onima koji se nalaze u stvarnim, teškim financijskim problemima.

Oštricu svoje kritike Spacey je usmjerio prema uredničkoj politici medija, optuživši The Telegraph da su namjerno iskoristili senzacionalistički naslov "radi klikova", čime su potkopali rad vlastitog novinara Micka Browna, kojeg Spacey inače iznimno cijeni. Prema njegovim riječima, članak je jasno dao do znanja da on boravi u luksuznim smještajima dok radi, ali je naslov sugerirao potpunu bijedu, što je dovelo do globalnog nesporazuma. Iako je priznao da mu financijska situacija nije sjajna i da su troškovi obrane bili astronomski, Spacey je demantirao da je bankrotirao. Njegov životni stil, iako lišen stalne baze, i dalje uključuje putovanja i odsjedanje u objektima koje si prosječan beskućnik nikada ne bi mogao priuštiti. Ova epizoda ponovno je otvorila raspravu o njegovom statusu u industriji zabave, gdje se unatoč pravnim pobjedama i dalje bori za povratak na velika vrata, dok istovremeno pokušava održati privid dostojanstva i profesionalizma usprkos činjenici da ga je Hollywood uvelike odbacio nakon optužbi koje su se pojavile 2017. godine.

Uzburkane strasti oko njegovog stambenog pitanja dolaze u trenutku kada Spacey pokušava revitalizirati svoju karijeru nizom manjih, ali značajnih projekata izvan glavnih struja američke kinematografije. Nedavno je nastupao na Cipru, u luksuznom odmaralištu Parklane, gdje su ulaznice za njegov glazbeno-scenski nastup dosezale cijenu i do 1.100 eura za VIP pakete koji su uključivali upoznavanje i fotografiranje. Taj angažman, u kojem je pjevao klasike uz pratnju jazz orkestra, pokazuje da i dalje postoji tržište za njegov talent, barem izvan Sjedinjenih Država. Osim toga, Spacey je završio snimanje znanstveno-fantastičnog trilera "The Tenth Planet" u Velikoj Britaniji te se nada da će podrška utjecajnih filmaša, poput onih koji su nekoć stali uz progonjene scenariste tijekom McCarthyjeve ere, pomoći u njegovoj rehabilitaciji. Često spominje kako čeka poziv nekoga s "ogromnim autoritetom", poput Martina Scorsesea ili Quentina Tarantina, vjerujući da bi njihova podrška srušila nevidljivi zid koji ga dijeli od povratka u mainstream produkcije.

Iako Spacey inzistira na tome da nije na prosjačkom štapu, činjenica je da su godine pravnih bitaka ostavile dubok trag na njegovom bogatstvu. Njegov dom u Baltimoreu, gdje je živio od početka snimanja serije "House of Cards" 2012. godine, prodan je na dražbi zbog nemogućnosti plaćanja hipoteke i nagomilanih dugova. Taj proces nije prošao bez kontroverzi; kupac nekretnine, Sam Asgari, optužio je glumca da odbija napustiti posjed, dok je Spacey uzvratio pravnim manevrima tvrdeći da je bio izložen pritisku. Gubitak doma simboličan je udarac za glumca koji je nekoć bio jedan od najplaćenijih u industriji, a sada ovisi o gažama koje su daleko ispod njegovih nekadašnjih honorara. Netflix ga je otpustio odmah po izbijanju skandala, a odštetni zahtjevi produkcijskih kuća dodatno su opteretili njegov budžet.

Spaceyjeva obrana na sudu bila je uspješna u pravnom smislu – oslobođen je optužbi u kaznenom procesu u Londonu 2023. godine, kao i u građanskoj parnici koju je pokrenuo glumac Anthony Rapp u New Yorku. Međutim, pobjede u sudnici nisu automatski značile i pobjedu u sudu javnosti ili povratak povjerenja studija. Troškovi odvjetničkih timova u više država "pojeli" su njegovu ušteđevinu, a nedostatak stalnih prihoda doveo ga je u situaciju koju on sam opisuje kao "vrlo malo dolazi, a sve odlazi".