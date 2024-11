Slavni glumac o borbi s teškom bolesti: 'Crni humor pomaže mi da preživim'

TEŽAK PERIOD

Nicole Kidman otvorila dušu: 'Često se budim noću i plačem, svjesna sam svoje smrtnosti'

Uloga Celeste, koja prolazi kroz zlostavljanje od strane supruga, zahtijevala je od Kidman duboko emocionalno ulaganje. "Pokušavam donijeti to bogatstvo iskustva koje imam. Jesam li spremna podijeliti to sa svijetom? Hoću li se ozlijediti ili će mi to uzrokovati ogromnu nelagodu? Ali to je umjetnički put", objasnila je