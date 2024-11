Anamarija o krahu njezina dva braka: 'Nije bilo ljubavi, to su bila partnerstva'

Anamarija je jedna od dvije kandidatkinje farmera Darka u 'Ljubav je na selu', a otkrila je za RTL.hr da dvije godine živi sama u Selcu pokraj Crikvenice. Kaže da je pokušala naći nekoga da joj pokosi dvorište.

"Od susjeda nema nikoga, za euriće tamo to nitko neće raditi, svi su lijenčine, mislim to je sad kategorički, ali je moje iskustvo i to je bio flip da se prijavim u 'Ljubav je na selu'", ispričala je Anamarija.

Ranije je bila u dva braka. "Jedan brak je trajao dvije godine, to je bila mlada glupost, vrlo mlada, a drugi je urodio plodom s troje djece u 25 godina i onda je došlo do zasićenja. Djeca su sad već velika, imaju svaki svoj život, svi su završili fakultete, imaju svoje poslove, ja im više ne trebam, ali ja trebam nekoga", otkrila je.

Objasnila je kakvog muškarca želi. "Od partnera tražim uzajamnost. Znači, ono što ja dam da se da i meni. Zapravo, imam se potrebu brinuti o nekome, ali isto tako želim da se netko brine i o meni, pogotovo kada dolazimo do starih dana", rekla je Anamarija.

Inače, prošlog tjedna svoje osjećaje prema farmeru Darku, kandidatkinja Brankica pokazala je kroz brigu za njega. Darko joj se ranije požalio na zdravstveni problem, a ona mu je odlučila zakazati termin kod liječnika. No, Darko na njega nije otišao, što se Brankici nikako nije svidjelo. Farmer joj je pokušao objasniti svoje razloge preskakanja pregleda.

On je objasnio da mu je pukao ključ u bravi u kući i da nije mogao doći u Zagreb. "Darko mi se javio tek navečer tog dana i rekao mi je da mu je ključ pukao te da nije mogao van iz kuće. Ispričao je da je dao staviti novu bravu. Kad sam došla kod njega, vidjela sam da to nije nova brava", ispričala je Brankica za RTL.hr, pa dodala da joj je Anamarija rekla da je Darko toga dana ipak bio u Zagrebu."Normalan čovjek ne bi trebao lagati. Voli izmišljati, to je to. Ne odgovara mi takvo njegovo ponašanje. To mi je definitivno pokazalo kakav je", dodala je.

Anamarija je, pak, komentirala Darkovu situaciju s potrganom bravom. "Darko govori istinu. Dan prije pregleda je bio u Zagrebu. Ne laže čovjek. Brankica je mene krivo razumjela. Rekao mi je da mora ići i sutra u Zagreb. Skakao je kroz prozor. Ostao mu je mobitel u kući. Nije se mogao vratiti u kuću. Otišla mu je brava", prepričala je situaciju, a potom se osvrnula na Brankičine riječi da brava u kući nije izgledala kao da je nova. "Nisam se zagledala u bravu. Možda je imao neku staru bravu pa s njom zamijenio", istaknula je.

Podsjetimo, Brankica je pokušala ranije saznati kakve farmer ima osjećaje prema njoj. No, farmer joj je otkrio da počinje razvijati osjećaje prema njezinoj suparnici.

