Slavni glazbenik otkrio da se bori s teškom dijagnozom: 'Služimo moćnom Bogu, a on može prevladati sve'

Brad Arnold, frontman i bubnjar popularnog rock sastava 3 Doors Down, nedavno je javnosti otkrio šokantnu vijest o svojoj borbi s teškom bolešću. Glazbeniku je dijagnosticiran rak bubrega u uznapredovaloj fazi, što je rezultiralo otkazivanjem predstojeće turneje benda. Arnold je odlučio podijeliti ovu informaciju sa svojim obožavateljima putem društvenih mreža.

U emotivnoj objavi, Arnold je započeo: "Pozdrav svima, ja sam Brad iz benda 3 Doors Down. Nadam se da vam je dan odličan. Imam neke ne baš tako dobre vijesti za vas danas". Otkrio je da boluje od svijetlostaničnog karcinoma bubrežnih stanica, koji je nažalost već metastazirao na pluća.

Unatoč ozbiljnosti situacije, Arnold je pokazao izvanrednu snagu duha. "Dakle, bio sam bolestan prije nekoliko tjedana, zatim sam otišao u bolnicu na pregled i zapravo sam dobio dijagnozu da imam svijetlostanični karcinom bubrežnih stanica koji je metastazirao u pluća. U četvrtom je stadiju, a to nije baš dobro", objasnio je. Usprkos teškoj dijagnozi, glazbenik je izrazio svoj optimizam i vjeru: "Ali znate što? Služimo moćnom Bogu, a on može prevladati sve. Stoga se ne bojim. Zaista, iskreno se ne bojim toga".

Nažalost, zbog liječenja, bend je prisiljen otkazati nadolazeću ljetnu turneju. Arnold je izrazio žaljenje zbog toga, ali je istovremeno podsjetio na njihovu pjesmu "It's Not My Time", koju sada doživljava na sasvim novi način. "Hvala vam na svim uspomenama do sad. Sada vjerujem da je "It's Not My Time" stvarno moja pjesma. Ovo će biti bitka pa nam trebaju naši ratnici molitve! Hvala vam što ste najbolji obožavatelji na svijetu. Volimo vas sve!", zaključio je.

Kao odgovor na ovu vijest, službena web stranica benda je uklonila sve datume turneje i umjesto toga objavila poveznicu na Bradov video s naslovom "Poruka od Brada". 3 Doors Down, osnovan 1996. godine, stekao je svjetsku slavu 2000. godine hitom "Kryptonite". Izvornu postavu činili su Arnold, gitarist Matt Roberts i basist Todd Harrell, a dvije godine kasnije pridružio im se gitarist Chris Henderson.

