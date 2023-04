Slavni glazbenik nastupio u Zagrebu i oduševio publiku: Najsretniji sam bio kad sam priznao da sam gay

Poznati glazbenik Calum Scott održao je sinoć svoj prvi koncert u Hrvatskoj, točnije u zagrebačkom klubu Boogaloo gdje je pjevao u sklopu svoje Bridges World Tour turneje. Javnost ga je upoznala 2015. godine kada je sudjelovao u showu "Britain's Got Talent" kada je izveo verziju Robynina hita "Dancing on My Own". Ta izvedba je oduševila žiri, a najviše Simona Cowella koji mu je dao zlatni gumb. Nakon toga njegova karijera kreće uzlaznom putanjom, a obožavatelji diljem svijeta u njegovoj glazbi pronašli su utjehu nakon slomljenog srca ili gubitka drage osobe.

- Sretan sam što sam u Zagrebu, danas sam malo upoznavao grad. Prvi put ću nastupiti u Hrvatskoj iako sam već ranije posjetio vašu zemlju… Reakcije su zaista predivne, baš me volite vi ovdje, doista sam vam zahvalan na tome - rekao je 34-godišnji glazbenik gostujući na Anteni Zagreb uoči svog nastupa.

U eteru je pričao i hrvatski i kušao naše proizvode i otkrio kako su mu se najviše svidjeli čvarci. Poslušao je i neke naše izvođače; Vojka V, Gršu, Sašu Lozara, Marka Bošnjaka i Let 3 i od svega što je čuo najviše mu se svidio Marko Bošnjak i njegova balada “Spokojan”. Gostujući na radiju pričao je o tome kako je emotivan u pjesmama, ali i privatno i otkrio je da je najsretniji bio kada je priznao da je homoseksualac.

- Nikada nisam bio sretniji nego kada sam priznao da sam gay, osjetio sam neko olakšanje, pao mi je kamen sa srca. Prije sam mislio ako to kažem da me možda više nitko neće htjeti slušati, ali naravno da nije tako, nikada nisam osjetio jaču podršku nego tada. Puno je organizacija i zajednica koje ti u tim trenucima daju podršku i koje su uz vas. Međutim smatram da ne treba nikoga poticati na priznanje nego to svatko treba učiniti onda kada je spreman. - poručio je Calum.

U svojim pjesmama je pisao o tome kako mu je bilo otvoreno govoriti o svojoj seksualnosti, a u pjesmu "No Matter What" govori o tome kako je majci priznao da je gay i kako je ona nakon njegovog priznanja rekla da će ga voljeti bez obzira na sve.

- Slobodan sam, još uvijek tragam za ljubavlju, a jednom kada se zaljubim morat ću svake dvije, tri godine prekidati vezu kako bi mogao pisati pjesme i praviti hitove koji nastanu nakon slomljenog srca - priznao je u eteru Antene.

