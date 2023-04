Nikolina Pišek uoči godišnjice smrti svog supruga o odnosu sa svekrom: Vidojev otac i to nam je otuđio

Finale RTL-ovog showa "Masked singer" na programu je večeras i gledatelji će otkriti tko se krije pod preostalim maskama, a kroz ovaj zabavni show u ovoj sezoni vodila nas je Nikolina Pišek iza koje je emotivno teška godina i uskoro se bliži prva godišnjica smrti njezinog supruga Vidoja Ristovića. On je iznenada preminuo prošle godine 8. svibnju i tada se svijet srušio televizijskoj voditeljici koja s Vidojem ima kći Unu Sofiju.

Nikolina i Vidoje u braku su bili devet godina i živjeli su na relaciji Beograd - Zagreb, a kako se nosi s velikim gubitkom, koliko joj se život promijenio u zadnjih godinu dana te o odnosu s Vidojevim ocem ispričala je u intervju za 24 sata.

- Prolazila sam napadaje panike s vrlo realnom podlogom. Ne prihvaćaš što se dogodilo uslijed tako šokantnog stresa poput gubitka partnera, smrti dapače, odjednom. To prihvaćaš kako dolaze neke nove situacije. Tek nakon izvjesnog vremena sam shvatila koliko je dramatična situacija i uplašila sam se, da. No gubila sam i dobivala. Život mi se zaista promijenio potpuno. Izgleda baš drukčije nego li prije tih nepunih godinu dana. I struktura prijatelja, poznanika, poslovnih suradnika... sve se promijenilo... Evo, ni obitelji više nema - tako je Nikolina za 24 sata odgovorila na pitanje na koga se sad oslanja nakon smrti supruga.

Spomenula je u ovom odgovoru i kako je ostala bez obitelji i pri tome misli na suprugovu obitelj i njegovog oca Mišu Grofa koji je nakon smrti sina iznio niz optužbi na račun svoje snahe, a Nikolina je nedavno rekla kako je suprugovog oca prijavila zbog niza prijetnji, ugrožavanja i drugih prekršaja, no ništa se još nije pokrenulo. S njim nema kontakt, a nedavno je rekla kako ni Miša Grof ni Vidojeva mama ne pokazuju interes za svoju unuku i ne odgovaraju joj na poruke u kojima ih obavještava kako je Una.

- Nedavno sam se sjetila kako nemam ni naše obiteljske fotografije. Vidojev otac i to nam je otuđio. No u toj cijeloj situaciji u kojoj sam se našla ne svojom voljom nekako sam otkrila dio sebe koji je mnogo snažniji nego što sam bila svjesna. Tko god se trudi narušiti ili poljuljati moje nastojanje da kćerima osiguram život onakav kakav zaslužuju, a on je takav da kao da hodaju po oblacima, morat će se suočiti s toliko nabrijanom lavicom koja će mu otkinuti glavu ako pokuša bilo čime to uništiti. Eto. To sam sad ja. Jednim dijelom. - rekla je u intervju i na pitanje što joj najteže pada rekla je kako nitko ne može u srcu preuzeti nečiju ulogu i te praznine ostaju. - To mi je bio suprug, moj partner, moja ljubav - kaže Pišek.

