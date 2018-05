Slavni glazbenik i manekenka dobili sina nakon in vitro oplodnje

Slavni američki glazbenik John Legend (39) i manekenka Chrissy Teigen (32) jučer su dobili sinčića.

Sretnu vijest objavila Chrissy na Twitteru uz poruku "netko je ovdjeeeee", te emojije bočica i zagrljaja. Istu poruku na svom profilu kasnije objavio je i John.

Inače, par već ima dvogodišnju kćerkicu Lunu. Chrissy je trudnoću objavila u studenom prošle godine, te je rekla kako treba roditi u lipnju.

- Bit će teže s drugim djetetom jer već imamo jedno. Pitam se kako će Luna prihvatiti bracu - rekla je Chrissy nedavno u jednom intervjuu.

Zanimljivo je i da je Chrissy zatrudnila In vitro oplodnjom. Tako je za trudnoću saznala samo 11 dana nakon začeća.

- Sretna trudna Chrissy je otišla. Upoznajte Chrissy kojoj je dosta. Želim zagrliti mog dječaka, idemo. Još je gore kada ga toliko dugo čekate. Ja sam zahvaljujući in vitro oplodnji znala da sam trudna nakon 11 dana - napisala je Chrissy.

happy pregnant Chrissy is gone. meet OVER IT Chrissy. Wanna hold my boy let’s do thisssssss