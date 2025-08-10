Naši Portali
POZIV NA SPOJ

Slavna oskarovka o neugodnoj situaciji s Trumpom: 'Nazvao me dan nakon razvoda, mislila sam da je šala'
VL
Autor
Vecernji.hr
10.08.2025.
u 20:30

Poznata britanska glumica i Oscarovka Emma Thompson na Locarno Film Festivalu podijelila je s publikom nevjerojatnu anegdotu iz prošlosti u koju je uključen sadašnji američki predsjednik Donald Trump.

Dobitnica prestižne nagrade Leopard Club Award na Locarno Film Festivalu, Emma Thompson, iskoristila je susret s publikom kako bi podijelila niz duhovitih anegdota iz svoje bogate karijere. Ipak, jedna je priča posebno odjeknula. Thompson se prisjetila 1995. godine i snimanja filma 'Predsjedničke boje', kada je u svojoj prikolici primila poziv koji ju je ostavio bez teksta. - Zazvonio je telefon i s druge strane se čuo glas: ‘Dobar dan, ovdje Donald Trump.’ Mislila sam da je šala i pitala sam: ‘Kako vam mogu pomoći?’ - ispričala je glumica kroz smijeh.

Tadašnji nekretninski mogul, a današnji američki predsjednik, nije trebao upute, već je imao konkretnu ponudu. - Rekao je: ‘Volio bih da dođete i odsjedenete u jednom od mojih predivnih mjesta. Možda bismo mogli na večeru’ - prepričala je Thompson njegov poziv. Iako iznenađena, uspjela je ostati sabrana i ljubazno ga odbiti. - Odgovorila sam mu: ‘To je vrlo lijepo. Puno hvala. Javit ću vam se.’ Naravno, nikad mu se nisam javila - dodala je.

Ono što cijeloj priči daje bizarnu notu jest nevjerojatna slučajnost. Thompson je tek kasnije shvatila da ju je Trump nazvao na dan kada je njezin razvod od glumca Kennetha Branagha bio pravomoćno okončan. U to se vrijeme i sam Trump razvodio od svoje druge supruge, Marle Maples. - Vjerojatno je tražio zgodnu razvedenicu koju može povesti pod ruku. To je zapravo malo jezivo - našalila se Thompson, zaključivši u jednako komičnom tonu kako je prihvaćanjem poziva možda mogla promijeniti tijek američke povijesti.

Iza njezine šale krila se bolna epizoda. Iako su ona i Branagh kao službeni razlog razvoda naveli prenatrpane rasporede, kasnije je otkriveno da ju je suprug prevario s glumicom Helenom Bonham Carter tijekom snimanja filma 'Frankenstein Mary Shelley'. U intervjuu za New Yorker, Thompson je 2022. priznala kako je bila potpuno slijepa na signale nevjere i da se u trenutku razvoda osjećala napola živom. Upravo u tom stanju emocionalnog sloma stigao je Trumpov poziv, čineći cijelu situaciju još nadrealnijom. Naposljetku, glumica je pronašla novu ljubav s glumcem Gregom Wiseom, za kojeg se udala 2003. i s kojim ima dvoje djece, kćer Gaiju i posvojenog sina Tindyja.

Avatar USA
USA
20:41 10.08.2025.

Strasan slucaj. Razvedeni covjek zove razvedenu zenu i nudi joj ljetovanje. Pa to je stvarno skandalozno i nikad do tada vidjeno.

