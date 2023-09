Slavna manekenka otkrila kako se suočila s teškom bolesti: Znam da sam jednom nogom u grobu

Proslavljena manekenka Linda Evangelista (58) otkrila je da se u posljednjih pet godina dva puta borila s rakom dojke.

Evangelista se pojavila na novoj digitalnoj naslovnici The Wall Street Journala za koju je stala pred objektiv bliskog prijatelja i slavnog modnog fotografa Stevena Meisela. U iskrenom intervjuu, jedna od najpoznatijih manekenki 90-ih ispričala je da joj je prvi put dijagnosticiran rak dojke 2018. godine.

-To je otkriveno na mojoj godišnjoj mamografiji. Nalaz nije bio dobar, a zbog drugih zdravstvenih čimbenika, bez oklijevanja, jer sam htjela sve ostaviti iza sebe i da se ne moram nositi s ovim, odlučila sam se za obostranu mastektomiju. Bila sam spremna živjeti dalje, nisam htjela dopustiti da me ubije rak dojke - rekla je Linda u intervju.

Međutim, u srpnju 2022. Evangelista je napipala kvržicu na dojci i na kraju je saznala da joj se rak dojke vratio. - Iskopaj mi rupu u prsima - rekla je onkologu nakon druge dijagnoze. - Ne želim da izgleda lijepo. Želim da iskopaš. Želim vidjeti rupu u svojim prsima kad završiš. Razumiješ li me? Ne umirem od ovoga - odlučno je rekla svom liječniku.

VEZANI ČLANCI

Nedavno joj je njezin onkolog rekao kako su njezine prognoze "dobre", no manekenka je priznala da nije baš oduševljena viješću te je svog liječnika upitala: "Zašto prognoze nisu sjajne?"

Evangelista je priznala da je jednostavno zahvalna za svaki dan, jer je svjesna da je njezina budućnost neizvjesna jer postoji mogućnost da se rak vrati.

- Znam da sam jednom nogom u grobu, ali ja slavim. Prošla sam kroz neke užasne zdravstvene probleme. Nalazim se na mjestu gdje sam tako sretna slaveći svoj život. Sretan sam što sam živa. Sve što sada dođe je bonus - kaže bivša manekenka.

U intervju je rekla da je tek sada došla do točke u kojoj je spremna podijeliti svoju bitku s rakom, čineći to pod vlastitim uvjetima.

- Prešutjela sam to. Znala je samo šačica ljudi. A ja jednostavno nisam jedna od onih koji moraju dijeliti sve. Pomislila sam u sebi, podijelit ću ovo jednog dana, ali dok prolazim kroz to, apsolutno ne. Ne želim da me Daily Mail čeka ispred vrata kao svaki put kad se nešto dogodi - izjavila je. Zajedno s fotografom Meiselom izdala je knjigu i sav prihod će biti doniran za istraživanja rake dojke.

VIDEO Melkior o tipovima gostiju: 'Uzeo si mi novce jedanput i više me nikad nećeš vidjeti'