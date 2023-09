Nika Ilčić objavila uznemirujuću snimku nasilnog bivšeg dečka: 'Susjed me spasio i pozvao policiju'

Hrvatska influencerica Nika Ilčić (22) početkom svibnja prijavila je svog dečka, srpskog tiktokera, Marka Arsenijevića zbog nasilja.

Nakon svega, Nika se sada javila na svom YouTube kanalu u kojem je potanko ispričala sve o nasilju koje je pretrpjela od svog bivšeg dečka. Nika je u videu koji traje sat i 35 minuta iznijela detalje odnosa i ispričala što je prethodilo uhićenju njezinog bivšeg dečka.

Influencerica je u videu rekla da je njezin bivši dečko nakon uhićenja u pritvoru zadržan prvo 48 sati, a zatim 30 dana. Osuđen je, kaže Ilčić, na uvjetnu kaznu zatvora te mu je zabranjen prilazak u trajanju od tri godine.

Kako Nika kaže, tog dana su se svađali zbog financija te da se ona počela pakirati s namjerom da ode u Zagreb. Dodala je da je fizičkog nasilja bilo i prije tog dana, a okidač za napad tog dana je bio njezin kofer na kauču na kojemu je on htio snimiti video. Ilčić kaže da ju je počeo gušiti i bacati na pod, a ona je potom počela vrištati. Njezino vrištanje je čuo susjed koji je došao i pokucao na vrata.

Nika kaže da je njezin bivši dečko tada uzeo mobitel i počeo se snimati i govoriti kako joj ništa nije napravio, dok je susjed uporno zvonio na vrata. Susjed ju je izveo iz stana i pozvao policiju. Tvrdi da je krvarila iz usta i dobila napad panike te pred zgradom čekala policiju.

Influencerica je u video umontirala i uznemirujući video za koji tvrdi da je snimio njezin bivši dečko tog dana. Na videu se vidi mlađi muškarac koji u kameru govori da joj "ništa nije uradio" dok se čuje histeričan ženski plač i zvono na vratima.

Inače, Nika je i ranije govorila o svemu što joj se događalo na drugim društvenim mrežama, a izjavu za medije jednom prilikom dala je i njezina odvjetnica.

- Okrivljeni je pravomoćno osuđen, čekamo presudu, a što je najvažnije kod ovog krivičnog djela, izrečena mu je zabrana približavanja i komunikacije s Nikom u maksimalnom trajanju, kao što smo i predložili tužiteljstvu - izjavila je ranije Sandra Tanasković Savić, Nikina odvjetnica, za Blic.

No, osim pretrpljenog nasilja, agonija za Niku se nastavila. Influencerica se potom oglasila na TikToku gdje je kazala da je dobila ucjene.

- Nisam mislila da će moje prvo obraćanje biti ovakvog tipa, kakvog će biti. Mislila sam da se neću morati oglašavati ponovno, ali tako je kako je. Iskreno, jako mi je teško pričati o ovome i proživljavati sve ispočetka, pogotovo što sam pretrpjela i proživjela dovoljno psihičkog i fizičkog nasilja. E sad, koji je razlog mog izlaganja? Unatoč zabrani prilaska i uvjetnoj kazni, dobivam razne prijetnje i ucjene s nekoliko različitih strana, što je kazneno djelo za koje će isti odgovarati - iznijela je influencerica problem s kojim se tada borila te pojasnila:

- Nitko drugi, samim time ni ja, nismo zaslužili da budemo prinuđeni da pazimo na to kako se oglašavamo na društvenim mrežama, kako moje privatne fotografije ne bi izašle u javnost. Moje mentalno zdravlje mi je na prvom mjestu i smatram da su stvari s kojima me se ucjenjuje ozbiljne i iskreno bit će mi lakše ako ih čujete od mene i da putem naučite iz moje škole - istaknula je.

- Za početak imamo moje slike i videe u kojima nisam obučena jer su bile namijenjene mom bivšem dečku u našem privatnom chatu. Do sada je praksa bila da su bivši nažalost skloni dijeljenu takvog sadržaja, iz osvete valjda. Pa samim time mogu zaključiti da me čeka ista sudbina. Druga stvar su slike i videi koje su nastale prošle godine kada smo s njegovim društvom na odmoru na Ibizi, mislim pretpostavljate u kojem idem smjeru, a onima kojima nije jasno, nismo donijeli najpametnije odluke i koketirali smo sa supstancama koje su nažalost previše dostupne svima. I sramim se iskreno ovog mog postupka i glupa sam i neodgovorna. Tada mi je u glavi bilo ‘pa što je najgore što se može dogoditi‘ i evo mene skoro godinu dana kasnije gdje sam primorana pričati o stvarima koje su se dogodile iako sam imala bezuvjetno povjerenje i pokazala svoju ranjivost i intimu. Posljedice mojih postupaka su se izmanifestirale u obliku materijala s kojima me netko danas ucjenjuje. A moji postupci su za svaku osudu i ne pada mi napamet da ih ponavljam, naučila sam svoju lekciju, vjerujte mi - rekla je.

- Također, što se tiče komentara da nisam objavila nikakve dokaze, nisam dužna objaviti dokaze na društvenim mrežama. Dovoljno je što je cijela situacija previše javno eksponirana. Internet je užasno mjesto i ne želim da me vidite i pamtite s povredama koje sam imala. Tužiteljstvo, doktori i policija su vidjeli sve dokaze, snimke i fotografije te medicinske nalaze na temelju kojih su kasnije donijeli odluku o uvjetnoj kazni i zabrani prilaska. Fizičke povrede koje sam imala, hvala Bogu, nisu trajne, a na psihičkim posljedicama ću morati raditi malo duže - rekla je.

- Pričat ću o mentalnom zdravlju i nasilju te želim naglasiti da sam čula i vidjela puno ljudi koji trpe i odaju se svakakvim stvarima kako bi ‘pobjegli‘ od njihove stvarnosti koja može biti vršnjačko nasilje, nasilje od strane obitelji ili partnera. Želim buditi svijest u ljudima da nasilje nije rješenje i da ne trebate šutjeti o tome. Jer ima izlaza, uvijek postoje stručne osobe kojima se možete obratiti za pomoć i samim time, pamet u glavu - kazala je, a u opisu videa napomenula je:

- Prijetnja, ucjena, prinuda i neovlašteno objavljivanje tuđih fotografija su kaznena djela. Uvijek i za sve postoji izlaz... ne dozvolite da vas uvjere u suprotno.

