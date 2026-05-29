VIDEO HRT-ova novinarka skinula je 50 kilograma, a sada se obračunala s hejterima: 'Počistite ispred vlastitog praga'

Novinarka HRT-a Ivana Perić, čije izvještaje i reportaže iz Rijeke i okolice gledamo u "Dobro jutro, Hrvatska" u zadnjih godinu i pol dana je pokazala veliku transformaciju gubitkom od 50 godina, a o svojoj borbi s kilogramima često je govorila na društvenim mrežama. Sada je objavila i video u kojem se obračunala s hejterima koji su komentirali njen izgled.

- Poruka za sve one drage hejtere koji danas prosipaju mudrost po portalima je samo jedna. Evo, nekoliko portala objavilo je vijest da smo Maja i ja jučer bile u Slavonskom Brodu, gdje smo održale tribinu. Usput su ponovno prenijeli moju priču o tome kako sam u godinu i pol dana izgubila pedesetak kilograma. I onda su se, očekivano, javili „genijalci“, već pomalo dosadni, s uvijek istim forama na koje bih se željela osvrnuti. Naravno, riječ je o komentarima poput: „Bila je ružna, ostala je ružna.“ To me nimalo ne brine jer, gledajte, ljepota je u očima promatrača. Nekome netko može biti lijep, nekome ružan. Najvažnije je kako ja vidim samu sebe, a ja sebi, hvala Bogu, ovako zdrava izgledam odlično, kazala je Ivana i nastavila:

- Slijede zatim komentari tipa: „Operirala se, skinuli su joj pola želuca“, pa onda i oni i komentari "Pikala se sa Ozempicom". To su oni genijalci koje misle da je samo Ozempic GLP-1 lijek, koje očito spominju ljudi koji nemaju ni blage veze o tome kako oni zapravo djeluju. Ljudi moji, to nije nikakva „nemoguća misija“ žderati kao da sutra ne postoji, piknuti se Ozempicom, anulirati sve što si požderao i eto tako ćeš izgubiti kilograme. Zato bih tim „genijalcima“ poručila da se prije pisanja ipak malo informiraju o tome kako GLP-1 lijekovi djeluju, a tek onda neka dijele savjete i mišljenja. Zatim dolaze i komentari poput: „Sad će morati na operaciju uklanjanja viška kože.“ Da mi je to potrebno, naravno da bih otišla – zašto ne?

U nekim slučajevima to čak pokriva i HZZO. No, imam sreću da to ne trebam. I usput, za njih jedna poruka: nema zabilježenih slučajeva da je netko umro od viška kože. Ali, nažalost, ima jako puno slučajeva u kojima su ljudi umirali od pretilosti i bolesti koje ona nosi, rekla je novinarka. - Stoga, lijepi moji, prestanite prosipati mudrost po društvenim mrežama i radije „počistite“ ispred vlastitog praga. U jedno sam sigurna: kada je čovjek sretan i zadovoljan sobom i svojim životom, nema potrebu liječiti svoje frustracije vrijeđajući druge, zaključila je Ivana Perić.