POSLALA PORUKU

VIDEO HRT-ova novinarka skinula je 50 kilograma, a sada se obračunala s hejterima: 'Počistite ispred vlastitog praga'

Ivana Perić
Foto: Facebook
29.05.2026.
u 19:00

To su oni genijalci koje misle da je samo Ozempic GLP-1 lijek, koje očito spominju ljudi koji nemaju ni blage veze o tome kako oni zapravo djeluju. Ljudi moji, to nije nikakva „nemoguća misija" žderati kao da sutra ne postoji, piknuti se Ozempicom, anulirati sve što si požderao i eto tako ćeš izgubiti kilograme. Zato bih tim „genijalcima" poručila da se prije pisanja ipak malo informiraju o tome kako GLP-1 lijekovi djeluju, a tek onda neka dijele savjete i mišljenja, kazala je Ivana

Novinarka HRT-a Ivana Perić, čije izvještaje i reportaže iz Rijeke i okolice gledamo u "Dobro jutro, Hrvatska" u zadnjih godinu i pol dana je pokazala veliku transformaciju gubitkom od 50 godina, a o svojoj borbi s kilogramima često je govorila na društvenim mrežama. Sada je objavila i video u kojem se obračunala s hejterima koji su komentirali njen izgled. 

- Poruka za sve one drage hejtere koji danas prosipaju mudrost po portalima je samo jedna. Evo, nekoliko portala objavilo je vijest da smo Maja i ja jučer bile u Slavonskom Brodu, gdje smo održale tribinu. Usput su ponovno prenijeli moju priču o tome kako sam u godinu i pol dana izgubila pedesetak kilograma. I onda su se, očekivano, javili „genijalci“, već pomalo dosadni, s uvijek istim forama na koje bih se željela osvrnuti. Naravno, riječ je o komentarima poput: „Bila je ružna, ostala je ružna.“ To me nimalo ne brine jer, gledajte, ljepota je u očima promatrača. Nekome netko može biti lijep, nekome ružan. Najvažnije je kako ja vidim samu sebe, a ja sebi, hvala Bogu, ovako zdrava izgledam odlično, kazala je Ivana i nastavila: 

- Slijede zatim komentari tipa: „Operirala se, skinuli su joj pola želuca“, pa onda i oni i komentari "Pikala se sa Ozempicom". To su oni genijalci koje misle da je samo Ozempic GLP-1 lijek,  koje očito spominju ljudi koji nemaju ni blage veze o tome kako oni zapravo djeluju. Ljudi moji, to nije nikakva „nemoguća misija“ žderati kao da sutra ne postoji, piknuti se Ozempicom, anulirati sve što si požderao i eto tako ćeš izgubiti kilograme.  Zato bih tim „genijalcima“ poručila da se prije pisanja ipak malo informiraju o tome kako GLP-1 lijekovi djeluju, a tek onda neka dijele savjete i mišljenja. Zatim dolaze i komentari poput: „Sad će morati na operaciju uklanjanja viška kože.“ Da mi je to potrebno, naravno da bih otišla – zašto ne?

U nekim slučajevima to čak pokriva i HZZO. No, imam sreću da to ne trebam. I usput, za njih jedna poruka: nema zabilježenih slučajeva da je netko umro od viška kože. Ali, nažalost, ima jako puno slučajeva u kojima su ljudi umirali od pretilosti i bolesti koje ona nosi, rekla je novinarka. - Stoga, lijepi moji, prestanite prosipati mudrost po društvenim mrežama i radije „počistite“ ispred vlastitog praga. U jedno sam sigurna: kada je čovjek sretan i zadovoljan sobom i svojim životom, nema potrebu liječiti svoje frustracije vrijeđajući druge, zaključila je Ivana Perić. 

AG
Agram1960
19:46 29.05.2026.

Bravo Ivana. Slušao sam te na radiju prije nekoliko mjeseci putujući za ZG. Oduševila si me s svojim iskustvom.

GE
Gefufna
19:11 29.05.2026.

S kim se ova svadi? S nekim imaginarnim neprijateljima kao Vucic? Ocigledno joj je na zivce udarilo. Koga briga, zeno draga, za tvoje prezderavanje pa gladovanje?

VRAĆA SE DOMA

Goran Karan koncertom 'Oćeš doć?' otvara veliko glazbeno slavlje u Splitu

“Sve najbolje u mojoj karijeri počelo je u Splitu. Želim da i ovo veliko slavlje koje predstoji počne doma. Ostavit ću srce na pozornici”, poručuje Karan. Naziv koncerta inspiriran je rečenicom koja je obilježila generacije odrastanja u Dalmaciji – jednostavnim pitanjem “‘Oćeš doć?”, koje je nekad značilo početak svakog druženja, izlaska i ljetne večeri. Upravo tu emociju zajedništva i pripadnosti Karan želi prenijeti i na pozornicu

GLAZBENA NAGRADA

Počinje novo izdanje Rock&Off Toura: Maali, Gradske Bitange i Smrdljivi Martini na pozornicama diljem Hrvatske

Turneja započinje u Opatiji u petak, 29. svibnja na festivalu SlowMotion, gdje će publika imati priliku uživo doživjeti emotivni i atmosferični glazbeni rukopis koji donosi Maali. Njegov senzibilan spoj suvremenog indie popa, folka i introspektivnih tekstova posljednjih je mjeseci privukao pažnju publike i kritike, potvrdivši ga kao jedno od najzanimljivijih novih imena domaće scene. Maali nakon Opatije turneju nastavlja sredinom srpnja na Zlarinu

TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Ivanu zbunilo pitanje o hrvatskoj zastavi, znate li odgovor?

Pitanje je bilo je: Hrvatska zastava sadrži crvenu, bijelu, plavu, modru, žutu i koju još boju? Zelenu, ljubičastu, crnu ili ružičastu? Ivana je pretpostavila da bi točan odgovor mogla biti zelena boja, no nije bila sigurna pa zatražila pomoć publike. Publika je 27 posto glasova dala odgovoru A, 19 posto odgovoru B, čak 52 posto glasova osvojio je odgovor C, dok je za odgovor D glasalo svega dva posto publike.  Natjecateljica je vjerovala publici te je kao konačan odgovor odabrala C: crnu. Pokazalo se da je to i točan odgovor

NA INSTAGRAMU

Bivša misica nakon borbe s teškom bolesti objavila emotivnu poruku: 'Uzor svima nama'

Istinska ljepota žene nije u savršenstvu, nego u načinu na koji nosi svoje životne priče", napisala je Pahor u opisu, dodavši hashtagove poput #beauty i #strongwomen (snažna žena). Pratitelji su odmah prepoznali dubinu njezine poruke te su je u komentarima obasuli riječima podrške i divljenja. ''Divna'', ''Uzor svima nama'', ''A ti si Ivančice primjer takve žene. I više'', samo su neki od komentara ispod objave.

