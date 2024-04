Slavna ljepotica uhvaćena s novim frajerom! Obišli gradilište njezine nove luksuzne vile

Jedna od najuspješnijih svjetskih manekenki, Gisele Bündchen očito je preboljela razvod od bivšeg supruga i krenula dalje. Poslije dugih nagađanja, bivša supruga Toma Bradyja "uhvaćena" je s dečkom, Joaquimom Valenteom ispred gradilišta njezine nove luksuzne vile u Miamiju. Mediji navode kako joj je tom prilikom očito trebalo "muško oko" pa je 36-godišnji jiu-jitsu trener pratio pri posjetu gradnji njezine nove rezidencije.

Manekenka je bila bez šminke, u komotnim trapericama i košulji, obula je udobne Oran natikače u boji kože. Klasik modne kuće Hermès savršen je za prigode u kojima je potrebna udobnost, a pritom nenametljivo podižu i najležerniji "look". Njen dečko izabrao je kratke hlače i tamnu majicu, a mora se priznati da je na fotografijama koje je objavio Daily Mail izgledao privlačno premda se vidjelo da se baš ne trudi impresionirati odjećom. Gisele je tek prošlog tjedna prvi put otkrila detalje o svojoj novoj ljubavi. - Ovo je prvi put da se viđam s nekim tko mi je bio prijatelj. Vrlo je iskren i vrlo transparentan - priznala je ljepotica za New York Times, ali tada nije navela njegovo ime. Prošle godine kada je vrijeme provodila s Joaquimom ocijenila je pak drugačije.

Zajedničke fotografije novopečenog para pogledajte OVDJE.

- Mislim da će me u ovom trenutku, nažalost, jer sam razvedena, pokušati povezati za bilo što. On je naš učitelj i što je najvažnije, on je osoba kojoj se divim i kojoj vjerujem. Dobro je imati takvu energiju, imati svoju djecu u blizini te vrste energije - kazala je u travnju prošle godine za časopis Vanity Fair. Poljupcima za Valentinovo u veljači ove godine, par je "priznao" vezu, izvijestio je Daily Mail. Ljubili su se na neformalnom spoju u Miamiju. On ju je zagrlio i privukao sebi, a tako je i svima priznala svoj ljubavni status.

VEZANI ČLANCI:

S obzirom na to da su romansu tajili mjesecima, njenu novu vezu dugo su pratile glasine da je počela mnogo ranije no što se misli i da je s Joaquimom varala Toma Bradyja. Majka 14-godišnjeg Benjamina i jedanaestogodišnje Vivian koje je dobila u trinaestgodišnjem braku s bivšom zvijezdom američkog nogometa - demantirala je glasine. - To je laž - priznala je za The New York Times 43-godišnja bivša anđelica Victoria's Secreta te je dodala da se žene češće suočavaju s glasinama da su varale od svojih pak bivših partnera. - To je nešto što se događa mnogim ženama koje se krivi jer su imale hrabrosti izaći iz nezdrave vezu, pa su označene kao nevjerne. Moraju se moći nositi sa svojim zajednicama i svojom obitelji. Naravno, u mom slučaju, to je bilo intenzivnije - zaključila je.

VIDEO: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv