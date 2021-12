Slavna glumica pronađena mrtva u svom domu: Neutješna kći potražila je pomoć prijatelja

Španjolska glumica Verónica Forqué, koja je glumila u Oscarom nagrađenoj mračnoj komediji redatelja Pedra Almodovara "Kika", pronađena je mrtva u ponedjeljak u svom domu u Madridu, priopćila je policija.

Forqué, koja je 1. prosinca napunila 66 godina, bila je jedna od najpopularnijih španjolskih glumica tijekom 1980-ih i 1990-ih, pojavljujući se u mnogim komedijama.

Kći María nakon vijesti o smrti majke potražila je utjehu i pomoć prijatelja koji je nisu puštali iz vida te su joj pravili društvo. Tužne scene uhvatili su i fotografi na ulicama Madrida.

Inače, Verónica je osvojila nagradu za najbolju glumicu 1994. na dodjeli Goya nagrada, najvećeg španjolskog filmskog priznanja, za ulogu u filmu “Kika” kao mlade šminkerice koja započinje vezu s posinkom šaljivog američkog pisca.

Forqué se također pojavila u Almodovarovom filmu iz 1984. "Čime sam to zaslužio?", njegovom prvom filmu koji je bio prikazan u kinima u Sjedinjenim Državama, te "Matadoru" iz 1986. godine. Španjolski glumac Antonio Banderas, koji se uz nju pojavio u "Matadoru", izrazio je sućut na Twitteru.

- Zbogom Veronica Forqué. Radio sam s njom prije nekoliko godina i sjećam se jedne slatke, duhovne žene i vrlo dobre radne kolegice - napisao je nedugo nakon što je stigla vijest o njezinoj smrti.

Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera.



D.E.P. pic.twitter.com/x3KYqYDJii — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 13, 2021

Kći redatelja i spisateljice, Forqué je započela studij psihologije, ali se na kraju prebacila na glumu. Radila je s nekim od najvažnijih redatelja u španjolskoj kinematografiji, uključujući Luisa Garciu Berlangu i Antonija Mercera, navodi se na web stranici španjolskog ministarstva kulture. Forqué se također pojavila u kinima i na televiziji, nedavno i u posbnom izdanju španjolske verzije kuharskog natjecanja “MasterChef Celebrity”.

