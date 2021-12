VIDEO Enis Bešlagić pokazao čime se hrane radnici u Dalmaciji: 'Sirotinjo i Bogu si teška'

Glumac Enis Bešlagić (46), kojeg domaća publika trenutačno gleda u novoj sezoni RTL-ove humoristične serije ''Blago nama'', sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli anegdote iz svakodnevnog života. Enisa na Instagramu prati više od 100 tisuća pratitelja, a ovog puta nasmijao ih je snimkom radničkog gableca. "Kako se hrane majstori na otoku", napisao je uz snimku koja je oduševila njegove pratitelje.

"Sad ću vam objasniti kako u Dalmaciji jedu majstori i na čemu se kamen gradi", kazao je glumac na početku videa, a onda je snimio tanjur koji se nalazio na haubi automobila.

"Evo pogledajte vi ovo, bijeli luk, limun, kruh, jaje i vidi soli", kazao je Enis, a radnik je kroz smijeh dobacio kako se radi o pravoj dalmatinskoj soli. "Joj, sirotinjo i Bogu si teška", našalio se Enis na kraju videa.

"Moćna hrana", "Enis predivan ste čovjek", "Care, duboki naklon", "Ovo je hit", "Kralj", samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Bešlagić je nedavno otkrio i zbog čega u posljednje vrijeme radi u Hrvatskoj, a ne u rodnoj BiH. - Radim u Hrvatskoj jer me u Bosni ne zovu baš, kao i mnogi gastarbajteri po svijetu što rade. Zato svaki dinar pošteno zaradim i ne kradem kao neki veliki domoljubi. Domovina je jedna, a to ne znači ako snimaš izvan nje da ne pripadaš istoj. Po tome bi sportaši trebali igrati samo za BiH klubove. Ali mene baš i nešto ne zovu u reprezentaciju BiH kad se dijele uloge, a i ne treba... Tamo gdje me poštuju sa svim onim što ja jesam, onda dajem i ja ljubav i svoju zahvalnost. Puno šire gledam na to i nikada nisam želio biti niti kantonalni niti federalni glumac. Onaj koji krade svoju domovinu je izdajica, a ne onaj koji poštenim radom pokazuje ljubav", poručio je Enis svima onima koji ga nazivaju 'izdajicom domovine'.

VIDEO Božidar iz Večere za 5 na selu vraća se na TV ekrane