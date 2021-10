Skupina Lightwave Theatre već je oduševila i američki žiri: Jednim detaljem posebno su dirnuli Simona Cowella

Rumunjska skupina 'Lightwave Theatre'predstavila se u showu 'Supertalent' na Novoj TV. Članovi skupine su oduševili žiri i publiku lutkarskom predstavom 'Maja i heroj'. Priča je to u psu koji spasi djevojčicu od smrti. Emotivni žiri, skupinu je nagradio s četiri da za prolaz, a oni nisu jedini žiri koji su oni iznenadili. Naime, Lightwave su već nastupili i u showu 'America's Got Talent'. Tada su isto dirnuli žiri, a posebno Simona Cowella, koji je priznao da jako voli pjesmu Carry You uz koju je skupina izvela predstavu. Također, i tada su za svoj nastup od žirija dobili sve pozitivne odgovore. Nastupili su i kod kuće, u rumunjskoj inačici showa gdje su dobili zlatni gumb.

Podsjetimo, rumunjska skupina bavi se lutkarskim predstavama za odrasle, a osnovana je 2013. godine. Cristina-Andrea Ion imala je viziju o predstavama za odrasle, a radijski voditelj Petru Stratulat prihvatio je njezinu ideju koju su zajedno realizirali.

Dodajmo još da su se svidjeli i hrvatskoj publici, a mnoge je ova predstava rasplakala. „Večeras sam se na televiziji rasplakala kao kišna godina“, jedan je od komentara na Facebooku. „Ovo je predivno, zašto ste me rasplakali“, pitala je druga osoba. Poručili su još da je izvedba predivna i jako dirljiva.

VIDEO Strašna tragedija: Glumac Alec Baldwin na filmskom setu pucao iz rekvizita i ubio snimateljicu te ranio redatelja