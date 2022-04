Škotski rockeri Franz Ferdinand još jednom pokazali zašto ih Hrvati toliko vole

Škotska rock senzacija Franz Ferdinand večeras je pred gotovo 4000 ljudi u zagrebačkom Domu sportova prvi veliki inozemni koncert nakon kraja pandemije.

Aktualna turneja škotskih velikana "Hits To The Head" donijela nam je 21 hit tijekom sat i pol koliko je trajao koncert. Zanimljivo, za razliku od nekih domaćih koncerata ovaj je počeo točno na vrijeme, u 21 sat. Karizmatični frontmen Franz Ferdinanda Alex Kapranos pozdravio je publiku na hrvatskom jeziku i krenuo odmah u glavu s dobro poznatim pjesmama poput "No You Girls" i "The Dark Of The Matinee".

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL 25.04.2022., Zagreb - U Domu sportova odrzan je koncert grupe Franz Ferdinand. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

U vrhunski produciranom koncertu osim Alexa posebno valja izdvojiti novu bubnjarku Audrey Tait, koja je fantastično držala ritam i pokazala kao da je s dečkima od prvog dana, a ne tek nekoliko mjeseci. Poznato je da Franz Ferdinand u Zagrebu ima veliku bazu obožavatelja, a to se još jednom dokazalo i večeras, budući da cijela dvorana nije stala pjevati dobro poznate pjesme. Očekivano, sve je eksplodiralo prilikom izvođenja superhitova "Do You Want To?" i "Take Me Out".

Prvi dio koncerta zaključen je energičnom "Outsiders", nakon čega su uslijedile još četiri pjesme na bisu, a posljednja "This Fire" bila je pravi vatreni završetak odlične zagrebačke rock večeri.