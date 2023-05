Skoro sam se rasplakao kad sam u 'Zvijezde pjevaju' vidio Jurkotića i Battifiacu sa suzama u očima

Krunidba kralja Charlesa III. - Dvije ruže

Informativni program Nove TV opet je demonstrirao sve ono čime su sada već davno došli na vrh gledanosti s Dnevnikom Nove TV i kako ih konkurencija u Hrvatskoj ne zna pratiti. Na trenutke je bila začuđujuća razlika između onoga što smo gledali u subotu prijepodne na Novoj TV i onoga što smo istovremeno gledali na istim televizijama, ili bolje reći onoga što nismo gledali. Iako je sam program počinjao tek u 11 sati, na Novoj TV smo već od 9 mogli pratiti razgovor s nizom stručnjaka iz svojih područja poput dr. Bože Skoke, dr. Marijane Grbeše, stručnjaka za sigurnost Ivice Mandića, Matije Vuice i novinarke Ivane Nanut, dok su se iz Londona javljali njihova urednica vanjske politike Ivana Petrović i raspoloženi Dino Goleš s ushićenom fanovima monarhije iz Hyde parka.

Iako je voditeljica u zagrebačkom studiju bila Valentina Baus, i to bez ikakve greške, treba istaknuti i Božu Skoku koji je praktički isto bio voditelj ceremonije jer je i on cijelo vrijeme bio u studiju, a čuveni stručnjak za marketing je oduševio enciklopedijskim znanjem svega vezanog uz monarhiju i samu Veliku Britaniju, te je cijelo vrijeme sipao zanimljive podatke poput onoga da je stolac u koji je Charles sjeo kao princ, a ustao s njega kao kralj, najstariji komad pokućstva u cijeloj Velikoj Britaniji koji se još koristi.

Na Novoj TV očito jako dobro znaju da je program uživo ono što danas još može zadržati linearne televizije ispred nadirućih streaming servisa, a nije da Netflix ne razmišlja polako o prijenosu nekih utakmica, stoga čudi da se na RTL-u nisu upustili u kraljevsku borbu u subotnje prijepodne. Ako neki dio doba dana i tjedna na našim televizijama godinama imam otpisan, to je subota ujutro, to je ono kada obično nema ništa za gledati, pa nije bilo razloga ne imati krunidbu. HRT je imao Nadu Mirković, vrsnu poznavateljicu svega živoga o kraljevskoj obitelji, ali praktički samo nju. Uključili su se sat i pol iza Nove TV i sama krunidba je bila prenošena uglavnom samo tako da su pričali prevoditelji, dok je puno zanimljiviji način kao na Novoj TV kada stručnjaci iz studija i za vrijeme prijenosa komentiraju baš sve što vidimo i otkrivaju nam široj javnosti nepoznate detalje.

Razgovor s razlogom: Viktor Ivančić, HRT 1 - Jedna ruža

Večer uoči dana slobode medija mogli smo na HRT 1 gledati razgovor urednice Morane Kasapović s čuvenim splitskim novinarem i piscem Viktorom Ivančićem, jednim od osnivača ugašenog tjednika Feral Tribunea, koji živi i djeluje u Splitu te je i razgovor sniman u Kocki u Splitu do koje je i vaš kroničar znao potegnuti, samo da bi prisustvovao koncertu Živog blata i baš mi je odgovarao taj ambijent za razgovor s novinarem koji je uvijek znao plivati kontra struje.

Dan poslije Dan slobode medija, dan prije Praznik rada, za koji je Ivančić dobro konstatirao da vjerojatno danas ne bismo obilježavali ni taj praznik da nema međunarodni karakter, pa su odlična pitanja urednice bila jednako posvećena i pravima radnika i novinarstvu danas, bez izbjegavanja iti jednog teškog pitanja, pa niti onog jesu li suučesnici u zločinu Lore svi oni koji su šutjeli, a znali su za to, što je izvadak iz Ivančićeve knjige. Neću iskoristiti ove retke pa da emisija s Viktorom Ivančićem ispadne kao neki palmin listi i ultimativni dokaz da je HRT nedostižni lučonoša slobode i demokracije, ali ću zato itekako istaknuti da Morana Kasapović ugošćuje intelektualce čija riječ ima osobitu težinu, a ne vidimo ih puno na kristalima unutar naših televizora, poput Miljenka Jergovića i Zorana Kurelića, te da se nakon svih tih emisija osjećaš nadahnuto i boljeg psihičkog zdravlja, što treba cijeniti u doba realityja i tv sapunica. Jest da je Ivančić bio emitiran u porno terminu, ali to je bio slučaj i s ostalim navedenim gostima, kao i s drugim vrijednim emisijama iz HRT-ove vlastite produkcije, no o tom drugom prilikom.

Finale 'Zvijezde pjevaju', HRT - Jedna ruža

Emisija zabavnog karaktera koja godinama uredno donosi dašak lagane zabave na naše TV ekrane pred koje u tim trenucima mogu sjesti cijele obitelji zajedno, što je sve teži i teži zadatak kako godine prolaze, a djeca se praktički rađaju s mobitelom u rukama. “Zvijezde pjevaju” je show koji je ogledni primjerak kako zabava treba izgledati na televiziji koja si utvara da je nekakav “lokalni BBC”, s orkestrom koji pjesme izvodi uživo, s iskusnim i prije svega ugodnim voditeljima i žirijem koji zna i zabaviti i dati neku konstruktivnu kritiku. Finale proljetnog izdanja ovog showa na kraju nam je ispalo i kao dobro zagrijavanje za Eurosong jer su pobjednici, mladi glumac Lovro Juraga (22), starog Jurage sin, i njegov mentor Vjeko Ključarić ponovili furioznu izvedbu talijanskog pobjednika Eurosonga Måneskin od prije dvije godine “Zitti E Buoni”. Lovro i Vjeko su prvi put ovu pjesmu izveli još u trećoj emisiji i za nju dobili tri desetke, što se vjerojatno nikada nije dogodilo tako rano. Zgodan dodatak u ovom finalu su bile pjesme koje zvjezdanom dijelu para nešto posebno znače, i to je bilo posebno emotivno, osobito u slučaju Davora Jurkotića koji je s mentoricom Ginom izveo pjesmu “Prošeći po Kvarneru”, uz uvodni prilog koji je pokazao koliko mu je bilo teško u djetinjstvu kada bi otac po pola godine bio na brodu, što je bio minimum u ta minula vremena. Priznajem da plačem na filmove pa sam i sada osjetio i povećanu vlažnost u kutu očiju kada sam i ja vidio i Jurkotića i člana žirija Battifiacu sa suzama.

